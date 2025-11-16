日本旅遊別踩雷！阿部瑪利亞曝4大潛規則：不犯法但超沒禮貌

阿部瑪利亞整理「日本旅遊4大潛規則」，提醒台灣遊客需注意的各種日常細節。（示意圖／Pixabay）





到日本旅遊，除了規畫交通、美食與景點，「看不見的旅遊潛規則」也很重要。長年在台灣發展的日籍藝人、YouTuber 阿部瑪利亞，近日在YouTube影片中整理日本4大生活禮儀，提醒台灣遊客這些行為「不犯法，但在日本非常沒禮貌」，恐怕一不小心就被日本人默默側目，甚至被拍上網遭「炎上」。

阿部瑪利亞在影片中首先提到的是「大眾交通禮儀」。她表示，在日本搭電車或巴士，尤其是尖峰時段，後背包不要背在背後，應改成胸前背或手提，以免碰撞他人。搭新幹線若需調整椅背，應先提醒後方乘客，並慢慢後倒，避免突然動作造成不適或引發誤會。

計程車部分，她也特別提醒，日本多為自動門或由司機開關門，乘客不應自行拉門；上車後若在車內大聲聊天、講電話，也會被視為失禮，建議保持安靜、降低音量。

第二大重點是餐廳潛規則。不少遊客到日本居酒屋或餐廳時，常會困惑為何「還沒點餐桌上就先放了一小盤菜」。阿部瑪利亞說，這份「お通し」（桌前小菜）其實相當於服務費，是入座後每位客人都需支付的固定項目，通常不提供拒絕選項。

她也提醒，在提供拉麵、丼飯等主食的店家，共食行為較不被接受，店家通常希望「一人一份」，多人分食一碗可能被視為失禮。此外，壽司店、板前料理等小型餐廳空間狹窄、氣味集中，廚師非常重視食材香氣，客人若噴濃烈香水，容易被默默皺眉。結帳時也有細節要注意：現金或卡片應放在托盤上，而非直接遞給店員，以維持基本禮節與距離感。

第三項是住宿與泡湯規範。阿部指出，進入大眾浴池前一定要先洗澡，身上不能帶著泡湯水或泡沫直接下池；浴巾與泳衣也禁止放入池水，只能在走動時遮擋。離開浴池時，應先在旁邊擦乾身體，再走回更衣區，避免把地板弄濕。部分溫泉或大眾池也會拒絕有刺青的旅客，建議出發前先確認規定，或選擇房間內附湯池的住宿較安全。

她也提醒，入住有榻榻米的房型時，就算穿的是室內拖鞋，也不能直接踩上榻榻米，以免造成髒污，飯店通常會特別標示。

最後是生活中的細節禮儀。阿部說，日本手扶梯站立方向因地區而異：關東多站左側、右側留給行走的乘客；關西則相反。另外，有些城市會倡導手扶梯「禁止行走」，希望乘客站定以避免意外。

進入電梯等密閉空間時，日本人通常保持安靜，連小聲聊天都可能被視為干擾。阿部笑稱自己在電梯「幾乎不呼吸」，強調日本人對安靜空間非常在意。下雨時在人行道撐傘遇到會車，也習慣將傘收小或抬高、側開，為對向行人讓出空間，這類小動作都被視為重要的生活禮儀。



