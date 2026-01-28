日本旅遊台客衝破673萬 台灣客源居海外之冠

星野集團位於東京的1955 Tokyo Bay飯店，主打「為前往迪士尼的遊客提供最大便利」，1955 Tokyo Bay總經理蕪木翔太表示，1955為美國迪士尼開業的第1年，因此飯店也以美式復古風格作為設計。（賀培晏攝）

根據統計，台灣人造訪日本的人數近年持續攀升，113年約604萬人、114年約673萬人，因此台灣客源被日本旅宿業視為重點之一，日本知名旅宿業者「星野集團」更指出，集團的3成外國客源中，台灣占比就高達2成，且台灣旅客需求多元，從都市觀光到深度旅遊皆涵蓋其中，而星野集團旗下品牌遍佈日本各地，正好能滿足台灣旅客重視體驗的需求。

星野集團自112年起與星宇航空展開合作，推出「星星相遇」自由行品牌，讓台灣遊客能以透過優惠價格入住旗下飯店，地點涵蓋東京、福岡、仙台、沖繩、大阪等地，另也推出滑雪專案，滿足台灣旅客想感受日本都市、鄉間溫泉、海岸風景的各式需求，而與星宇的合作，也確實帶動一部分的住宿上升。

廣告 廣告

日本知名旅宿業者「星野集團」更指出，集團的3成外國客源中，台灣占比就高達2成，且台灣旅客需求多元，從都市觀光到深度旅遊皆涵蓋其中。（賀培晏攝）

星野集團指出，入住本集團飯店的海外旅客約占總人數3成，其中台灣占比約2成為最高，其次則為香港、美國，而透過觀察發現，台人訪日型態多元，有1、2次，也有7、8次的，在旅遊體驗上自然有不同需求，因此旗下品牌含括頂級奢華、親子度假村等，皆能獲得台灣旅客青睞，也證實台人多元需求的特點。

星野集團表示，若將旅遊市場看回台灣的話，可以發現台灣其實是東亞旅遊中相當重要的樞紐，這也在各大國際旅宿業者進駐台灣一事上能體現出來，不過至於星野集團是否會持續在台灣設點，則還沒有可以透露的消息，但目前仍會持續於日本拓點，持續提供最佳、最便利的精緻服務。

星野集團位於東京的1955 Tokyo Bay飯店，主打「為前往迪士尼的遊客提供最大便利」，1955 Tokyo Bay總經理蕪木翔太表示，1955為美國迪士尼開業的第1年，因此飯店也以美式復古風格作為設計，且在入住的手續上，也採取自動化、24小時皆可check in模式，以滿足迪士尼遊客的住宿特性，期盼藉由各項先進技術，提升便利的同時，也較低入住的疲勞感。

蕪木翔太提到，本飯店以迪士尼為核心，也確實高達9成的住客是為了前往迪士尼而入住；台灣遊客部分，雖本飯店外國客比例僅約1成，但台灣客在這1成中占比約一半，因此還是相當重視台灣市場，將會不斷積極發展，致力於提供最佳住宿經驗。

更多中時新聞網報導

台灣第一人 詹詠然澳網封拍 回歸初心邁向新頁

星宇A350藝術機 下半年啟航

黃西田領軍歌廳秀 憶李亞萍卡鞋趣事