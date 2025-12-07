日本旅遊必買排行出爐！UNIQLO稱霸第一 「這款鞋」也衝上前五

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

日本觀光廳近日公布外國人入境消費趨勢調查，共回收超過2萬份問卷，整理出旅客到日本最常購買的品牌。UNIQLO毫無懸念拿下第一名，而讓不少台灣人意外的是，第4名竟由日本經典鞋款「鬼塚虎」（OnitsukaTiger）奪下。雖然多數台灣人可能不熟悉，但看到鞋子設計後，相信一定不陌生！

日本觀光廳近日公布外國人入境消費趨勢調查，共回收超過2萬份問卷，整理出旅客到日本最常購買的品牌。（示意圖／Unsplash）

臉書粉專「旅人老K偏愛日本」分享調查內容指出，外國旅客在日本的消費涵蓋主題樂園、服飾、美妝與伴手禮等品項。其中UNIQLO榜首地位穩固，北海道的Royce’巧克力緊追在後，資生堂則以高人氣化妝品名列第三。

排行前十的品牌相當多元，包括鬼塚虎（第4名）、GU（第5名）、白色戀人巧克力（第6名）、NIKE（第7名）、寶可夢（第8名）、迪士尼（第9名）以及日本環球影城（第10名）。而台灣旅客愛的一蘭拉麵雖知名度高，但僅排在第56名。

值得一提的是，第4名的「鬼塚虎」，雖然對於台灣人來說較為陌生，但它其實是日本本土的經典鞋款，由鬼塚喜八郎於1949年創立，也是ASICS的前身。其經典的虎爪線條、復古運動風格與日本工藝質感，讓許多旅客看過實品後就會發現其實相當眼熟。

