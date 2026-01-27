日本旅遊必買！這支長青護手霜號稱「細紋橡皮擦」連美甲師都大推，網友真實心得、隱藏版用法一次看

頻繁洗手、噴酒精消毒等，都會讓手部肌膚變得乾燥不已，雙手變成最容易出賣你的部位！近期X上有美容帳號發文表示自己因為手部紋路感到困擾，被自己的美甲師推薦這款護手霜，翻開留言、引用推文，全部都是一片好評，用日文品名搜尋甚至可以在threads上看到一些推薦。原推文拍攝的照片中，藥妝店也大大的寫著「人氣商品」，那就是資生堂這支Power Infusing Hand Cream。儘管不是新品，卻仍能看到至今有許多新的心得分享，可說是品牌的隱藏好物之一。

把資生堂明星精華成分放進護手霜！

看到包裝相信許多人一定會覺得很熟悉，沒錯！他就是從資生堂明星精華產品「小紅瓶」紅妍山茶花修護精華延伸出的手部保養產品。儘管不是新品，他仍被熱烈討論著！它同樣採用了品牌的「多重防禦科技」，能夠修護手部肌膚的屏障，修復因老化、清潔、消毒等等因素而產生的粗糙、龜裂和細紋，找回滑嫩的雙手。

每個人對護手霜的需求不一樣，資生堂這款「小紅瓶護手霜」被日本網友大推的點主要來自修護手部乾燥紋路，翻開Ｘ上日本網友的留言和引用幾乎是一片好評，更有網友說「擦完後手背的紋路真的有感變平滑」，可以說是「細紋橡皮擦」的等級！





除此之外還有很多內行人的分享，像是如果真的是「極乾肌」的朋友，建議可以先噴一點保濕噴霧或化妝水等液態產品再擦這款護手霜，就跟臉部保養一樣，效果更優異！另外還有像是：先擦上護手霜，再套上純棉或絲綢手套入睡，是50歲以上熟齡肌使用者的心得；日本美甲師則是推薦可以再容易長倒刺的指緣、暗沉的指關節加強按摩，讓手指邊緣的皮膚更細緻；再加強一點想要來個居家護理，可以把美容油混入這支護手霜裡搭配使用。

另外也有不少人不喜歡擦完護手霜後拿取手機等其他東西，會有黏膩感、沾黏的狀況，網友也提到這款護手霜雖然剛擠出來的質地是有厚度的，但吸收非常快，上完後有一層細緻的薄膜包覆著雙手，卻不會在螢幕上留下指紋，放在辦公室也非常適合。

資生堂這款Power Infusing Hand Cream小紅瓶護手霜售價為3080日圓，換算台幣大約6、700元，儘管不算是特別平價的護手霜，但從成分、功能、質地甚至到香氣都讓人躍躍欲試，如果你也在煩惱手部紋路，下次到日本旅遊時不妨參考看看！





