日本旅遊新制「2項確定上路」 達人曝住一地多付錢
日本迎接大批國際旅客，為消弭觀光亂象將推行各種新制，日本旅遊達人「林氏璧」分享2026日本旅遊新制，直言影響廣泛的免稅制度將改為先付後退，至於加徵住宿稅，明年三月在京都住宿，就要多付一筆錢。
林氏璧在臉書發文指出，明年11月起旅客在日本購物時需先支付含稅價格，離境時在機場經海關確認後，才能退回消費稅。同時免稅品分類也會簡化，取消「一般品／消耗品」分類，不需要用特殊包裝，也取消消耗品的金額上限50萬日圓。
林氏璧認為，日本機場方只是抽查，不會真的詳細開行李箱受檢，只有採購大戶或是買高價品的旅客，才需要預留3到4小時提早到機場。
另外明年三月起，京都調高住宿稅上限，從現今最高每人每晚1千日圓，提高至每人每晚1萬日圓，「成為全日本最高的住宿稅制」。林氏璧指出，新方案將目前的3級稅額細分為5級，住宿費用低於6000日圓，每人每晚徵收200日圓，若10萬日圓以上則徵收1萬日圓。
至於明年4月還有三項新制度尚未定案，一是簽證費調漲，研擬調高外國人申請簽證的手續費，不過台灣享有免簽證待遇，暫無直接影響。二是調高國際觀光旅客稅（出國稅），將現行每人1000日圓的「國際觀光旅客稅」調高至3000日圓以上。最後沖繩住宿稅，將依房價的2%計算，每人每晚上限約2000日圓。
林氏璧認為，日本政府研擬多項觀光新制，是為了因應觀光公害、旅客過多而衍生出來的政策，但新制度是否有變數，可看明年農曆年假期赴日旅客人數，將是很重要的指標。
