日本旅遊注意！強烈冷氣團來襲 北陸恐現「警報級」大雪、東京防結冰

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日本氣象廳發布最新警示，受強烈冷氣團影響，東、西日本日本海側自今（3）日起恐出現「警報級」大雪，部分地區降雪可能伴隨雷電。當中，北陸地區積雪量恐達40公分；東京雖降雪不一定明顯，但需嚴防路面結冰。計畫赴日旅遊或移動的民眾，務必密切留意天氣與交通資訊。

受強烈冷氣團影響，東、西日本日本海側自今日起恐出現「警報級」大雪，部分地區降雪可能伴隨雷電。（示意圖／Unsplash）

新潟地方氣象台指出，目前日本附近呈現典型冬型氣壓配置，氣壓槽自日本海延伸至西日本日本海側；同時，本州上空約5,500公尺處有低於攝氏零下36度的強烈冷空氣南下，使大氣不穩定，導致東、西日本及日本海側降雪增強，局部地區並可能出現雷擊。

北陸地區至今日白天前，將以山區為主出現大雪，平地亦有積雪機率。若冷空氣強度超出預期，或雪雲長時間滯留同一地區，降雪恐升級為「警報級」。

氣象廳預估，自今晨6時至明（4）日清晨6時，降雪量上看：關東甲信與北陸40公分、近畿30公分、中國地區25公分、四國5公分。北陸各縣細部預測為：新潟縣山區約40公分、平地10公分；富山縣山區20公分、平地10公分；石川與福井縣山區約20公分。

此外，隨冬型氣壓配置推進，東日本太平洋側需留意雷擊、龍捲風等劇烈陣風與冰雹；日本海側則須防範積雪附著電線與雪崩風險。適逢返鄉與通勤高峰，氣象廳提醒出行民眾隨時關注雨雪模擬與交通公告；今日深夜前仍可能出現突發強風與雷電，若觀察到積雨雲逼近，應立即進入建築物內避險。

