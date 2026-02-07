日本旅遊注意 破11萬人流感「集中在九州」

台灣人出國旅遊最愛前往日本，尤其寒假來臨，赴日旅遊人數大幅增加。不過，日本旅遊達人林氏璧提醒，根據日本國立健康危機管理研究機構統計，今年1月底單週流感通報人數高達11萬4291人，幾乎是前一週的兩倍，呼籲旅客提高警覺。

林氏璧指出，每間醫療機構的平均通報人數已連續 4週上升，其中平均患者數最高的地區集中在「九州」。從最近5週的病毒檢驗結果來看，A型流感H3約占56％，B型流感則占44％，B型流感比例明顯增加。

專家提醒計畫前往日本旅遊的民眾，務必留意自身健康狀況，做好相關防疫措施，才能安心、盡興地完成旅程。

台視新聞／葉宣婕 責任編輯／蔡尚晉

