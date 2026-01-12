日本旅遊注意！蜱蟲病創新高「蔓延東日本」 嚴重恐致命

日本「蜱蟲病」通報創下新高，並首度蔓延至關東地區。翻攝維基百科



日本近年以蜱蟲為媒介的傳染病「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」疫情快速擴散，根據日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）公布最新速報數據顯示，2025年全國SFTS通報患者達191人，較2023年增加50人以上，刷新歷史紀錄。這種經帶有病毒的蜱蟲叮咬而感染的疾病，若病情惡化可能出現血小板急遽下降、出血不止、意識障礙等症狀，嚴重的話甚至可能有致死風險。

根據統計，今年蜱蟲病例分布於31個道府縣，其中以高知縣15人最多，靜岡、長崎、大分、佐賀及熊本縣也均有超過10宗病例。值得注意的是，過去未見病例的關東地區及北海道，今年也首度出現感染報告，顯示病毒正向東日本蔓延。厚生勞動省已向地方政府發出通知，呼籲民眾在戶外活動時穿著長袖衣物，並使用含待乙妥（DEET）等有效成份的驅蟲劑。

SFTS主要透過帶有病毒的蜱蟲叮咬傳播，也可能經由染病貓狗傳染，感染後潛伏期約6至14天，症狀包括發燒、倦怠、血小板與白血球減少引發的出血、嘔吐腹瀉等，嚴重時可能導致多重器官衰竭，致死率約27%。

日本放送協會（NHK）報導提到，神奈川縣政府去年7月17日證實，松田町一名60多歲女性6月下旬出現發燒、腹瀉等症狀後住院，經縣衛生研究所基因檢測後，確認感染SFTS，成為當時縣內及關東地區首起確認病例。朝日新聞報導指出，後續追查感染途徑，推測該名女性是在附近農田工作、除草時遭蜱蟲叮咬。

神奈川縣政府表示，SFTS重症化後致死率超過1成，截至去年4月底，日本國內已累計有117人死亡。JIHS獸醫科學部長前田健指出，病毒可能透過野生動物及鳥類攜帶蜱蟲逐步擴散，任何地方均有發生風險，呼籲民眾進入草叢時應穿長袖衣褲，避免露出肌膚，並使用含待乙妥（DEET）等有效成份的驅蟲劑。若遭蜱蟲叮咬，切勿強行拔除，應就醫由專業人員移除，並於兩週內注意身體變化，以降低重症風險。

