日本旅遊注意！這些地區恐降10年一度大雪

▲受強烈冷氣團影響，日本多地12日前後將迎來強降雪，可能有10年一度等級的大雪。圖為東京降雪。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 受強烈冷氣團影響，台灣近期氣溫大降，日本氣象廳5日也發布「早期大雪天氣資訊」（大雪に関する早期天候情報），東北地區、關東甲信地區及日本海沿岸等地，降雪量將遠超往年同期水準，12日前後迎來強降雪，若天氣狀況持續惡化，這些地區可能將有「10年一度」級別大雪。

綜合BSS山陰放送等日媒報導，日本氣象廳5日發布「早期大雪天氣資訊」，這通常是預測未來6至14天內，可能出現相當低或相當高的氣溫，或出現顯著降雪時才會發布，若特定地區「10年一度」極端大雪的機率超過30%或以上，也會發布相關預警。

廣告 廣告

氣象廳指出，東北地區和中部地區靠日本海一側，降雪量可能在11日至19日出現顯著增加，尤其成人之日連假（10日至12日）前後，冷空氣將湧入日本，形成強烈的冬季型氣壓，屆時將出現強烈降雪，日本海沿岸地區以及東北、關東甲信、北陸和東海地區的山區降雪量可能遠超往年同期水準。

各地區五日降雪量達到平均水平的244%以上，岐阜縣山區達到229%以上，長野縣和群馬縣北部達到182%以上，東北日本海沿岸地區達到164%以上，這意味著可能出現破紀錄的降雪。

氣象廳提醒，民眾外出時須多加注意安全、做好保暖工作，並盡早採取應對措施，加強農作物的防雪管理、準備好除雪器材與進行剷雪工作，以降低災害損失。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

為何柬埔寨突宣布逮捕陳志？美跨境犯罪專家解析背後有詭

越南房價飆升！民眾平均薪資不到1萬5千元 樓價漲到已開發國水準

馬杜洛成習大夢魘？評論：只有想不到的內鬼，無美國買不通的奸細