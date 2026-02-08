日本旅遊注意！「這款伴手禮」被誤認為炸彈→安檢卡關…業者笑揭原因

「月よみ山路」是松葉屋的招牌羊羹。圖／翻攝自X／@matsubaya1852

日本傳統和菓子「羊羹」是著名的日式茶點，製作方式為將紅豆沙與砂糖混合後，利用寒天凝固成塊狀，大部分常見的都是長條形狀，但因味道較甜，通常切成薄片再搭配無糖茶一同食用。不料，有旅客將羊羹從日本帶回國準備當做伴手禮時，卻被機場安檢人員誤以為「攜帶爆破物」攔下，也釣出日本石川縣老字號和菓子名店「松葉屋」直呼：「真的沒想到！」

松葉屋日前在社群平台X（推特新名）上幽默發文表示，品牌販售的羊羹曾在國際航班上被懷疑是「塑膠炸彈」（プラスチック爆弾）而遭安檢人員攔下。由於松葉屋的羊羹是以繩子纏繞，再用塑膠或其他包材包裹，而且羊羹本身密度高，還是細長又堅硬的物體，通常一個禮盒裡會放入好幾個小包裝的羊羹，與眾人刻板印象中的「爆裂物」頗為相似。

廣告 廣告

不僅如此，松葉屋表示，除了自家羊羹，旅客攜帶其他家品牌不同包裝的羊羹出境，也可能會被安檢攔下，也讓小編在文末直言：「真是令人驚訝，但現在，我們的羊羹也可以在小松機場的線上商店和實體店購買啦！非常感謝機場工作人員一直以來的支持！」

長條狀的羊羹曾被機場安檢人員誤以為是違禁品。圖／翻攝自X／@matsubaya1852

PO文曝光後頓時引起熱議，不少網友都紛紛分享自身經歷：「它確實是個卡路里炸彈」、「我曾經帶了2條羊羹作為紀念品乘坐國際航班，結果卻被盤問，而且不知為何其中1條還被沒收了（顯然他們是對羊羹的味道感到好奇）」、「我以前在歐洲有個朋友，他​​不相信我說的，叫我直接把他吃了，至少能給我一把刀和一杯綠茶吧」、「所以如果是買來送給海外的外國人作為伴手禮，就一定要在完成入境手續後再購買，可以在免稅區買到！」

不僅如此，還網友貼出美軍使用的「M112爆破炸藥（CHARGE DEMOLITION）」照片笑道：「看到美國空軍的官方圖片，我忍不住笑了，如果他們把這東西裝進深綠色袋子裡，再印上『補充碳水化合物』的字樣，在軍事愛好者中一定會很暢銷，松葉屋這可是個商機啊！」此話一出也釣出松葉屋小編留言回應：「乾脆順便印上『FRONT TOWARD FRIEND』（此面向朋友）的贈送用字樣好了。」



回到原文

更多鏡報報導

出國旅遊注意！幫親友帶行李竟因「這玩具」被帶走…他曝慘痛經歷：吊飾也中招

韓國旅遊新規定！大批遊客塞爆機場「開行李檢查」…竟是「這東西」成安檢地雷

新都市傳說！台北車站地底藏「神秘膠囊旅館」？ 一票網跪求入住

不只快煮壺謎樣用途！日飯店盤點房客4大NG行為：拿走這物恐觸法