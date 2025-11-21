日本旅遊流感爆發！疫苗廠牌、哪裡打一次看

▲日本流感爆發，疾管署提醒民眾，赴日旅遊前符合資格者可盡快前往施打。（示意圖／取自pixabay）

[NOWnews今日新聞] 日本流感爆發，東京更發布流感警報，而疾管署分析，今年日台流感趨勢相似，皆提早進入流行期，對於民眾熱愛前往旅遊，也提醒符合資格者儘速接種疫苗。對於疫苗廠牌、誰可以施打公費流感疫苗及剩下數量等，《NOWNEWS今日新聞》整理相關資訊提供參考。

對於日本流感疫情趨勢，疾管署副署長曾淑慧提醒，今年日本流感疫情與台灣有點類似，約提早一個月進入流行期，往年日本流行期約在11月，且近一週疫情快速上升，上一週跟前一週比起來個案數多1.5倍，出現急遽增加的情況。

截至今年11月17日止，公費流感疫苗接種數約583.3萬人次，新冠疫苗接種累計132.9萬人次；而流感疫苗剩下不到90萬劑，評估疫情狀況後再討論增購。

曾淑慧表示，無論是日本、台灣，流感疫情提早進入流行的原因可能包括病毒轉換、免疫負債及國際旅遊、還有戴口罩的人較少。她提醒，屬於高風險、公費接種的對象應盡早接種流感疫苗，若非公費施打對象，也可跟醫師討論評估是否需要自費接種，及早得到保護力。

不過，疫苗廠牌部分，目前國內提供公費及自費流感疫苗

▲流感疫苗廠牌一次看。（圖／張乃文製表）

Q：公費流感、新冠疫苗誰可以接種？

A：

📌公費流感疫苗接種對象

第1階段自10月1日起

包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧(服務)等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者(含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類。



第2階段自11月1日開打

接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。

Q：哪裡可打公費疫苗？

A：疾管署說明，我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃全國約4千家合約醫療機構(詳見疾管署全球資訊網或透過疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」網頁查詢）



另外，11月1日起，全台各地全聯、大全聯共約120家門市及家樂福約32家門市將擇日設置疫苗接種站，更方便民眾接種疫苗，完成接種者還可獲得門市準備的健康好禮。



Q：公費流感疫苗跟之前有不同嗎？

A：疾管署說明，自2025年起，台灣全面改為採購三價流感疫苗。不再採購四價流感疫苗。根據世界衛生組織（WHO）指出，從全球監測結果來看，2020年3月以後，B型Yamagata病毒株已不再出現，因此建議可優先使用三價流感疫苗。



Q：流感疫苗施打後會有副作用嗎？

A：常見副作用包括注射部位疼痛、紅腫，少數的人則會有全身性的輕微反應，如：發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1至2天內自然恢復；然而發生嚴重的副作用機率非常低，



Q：新冠疫苗跟流感疫苗可以一起打嗎？

A：同時接種2種疫苗，防護罩可保護著接種民眾。疾管署先前曾說明，根據以色列團隊針對醫學中心醫療照護人員在2022至2023年接種流感和新冠疫苗的分析研究結果：「發生局部和全身症狀的比例，同時打兩種疫苗跟只打新冠疫苗相似」。



分析顯示，同時打新冠和流感疫苗者，與只打新冠疫苗者的身體反應相似，都有約一半出現注射部位的局部症狀(兩組發生率分別為52.1%和49.4%)，也都有約四分之一出現頭痛、肌肉酸痛、疲倦等全身性症狀(兩組發生率分別為27.4%和27.6%)，且症狀絕大多數不超過48小時。該以色列研究也發現兩組的新冠抗體力價相似，顯示「同時打兩種疫苗不會影響新冠疫苗的免疫反應。」



Q：有感冒症狀可以打流感疫苗嗎？

A：若有症狀建議可先就醫評估。

