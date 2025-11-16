日本旅遊潛規則一次看 阿部瑪利亞曝4大領域地雷：密閉空間別講話

日本籍藝人阿部瑪利亞近日分享，去日本玩的時候，遊客要注意的食衣住行潛規則，她強調，在日本禮貌是很重要的，因為日本人很怕麻煩，如果不在乎其他人想法，像是在車上把椅背直接往後拉到底，可能會引發後座乘客的激烈反應。

交通潛規則方面，阿部瑪利亞在Youtube頻道指出，首先是坐電車、巴士等空間比較狹小的地方，在人比較多的時候，背包要揹在前面。第二個是搭新幹線時，想調整座椅傾斜程度要先跟後面打招呼，然後慢慢地調整，調回來也要注意速度，不然恐會引起後方乘客的激烈反應，甚至猛踢椅子。第三個是搭計程車的時候，不能自己開門，因為日本計程車要不然是自動門，就是是司機幫忙開門，然後搭乘時盡量不要大聲說話。

餐廳潛規則部分，她表示，到日本餐廳一坐下去，最好就不要離開，店家也會提供一個類似服務費的小菜（お通し），表示已經接受客人的下單。此外，她也強調，在日本有主食的店，共食是蠻沒禮貌的，且在小空間餐廳不要噴太濃的香水，結帳的時候錢也一定要放在盤子上，不要直接給錢，因為日本人很注意人跟人之間的距離感。

至於住宿方面，首先是泡溫泉，她稱有刺青的人可能會被拒絕入場；且進去大眾池前要先洗乾淨，浴巾、泳衣也不能直接帶進去。離開溫泉要先把身體擦乾，再到更衣室換衣服。阿部瑪利亞還補充，塌塌米的房間不能穿拖鞋上去，因為這種材質非常難清，住飯店遇到時需要注意一下。

阿部瑪利亞最後談到生活的潛規則，站手扶梯時通常是靠左邊，但到了關西地方，就可以站右邊，日本關東跟關西的文化也不一樣；另外日本部分地區手扶梯不能走，這是有明文禁止。她還指出，在日本到密閉空間，像是電梯裡，盡量不要講話，連小聲說話最好不要；另外在人行道撐傘的時候，如果空間不夠大，要稍微將雨傘縮小，互相禮讓。

