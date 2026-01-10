日本旅遊為何一住就回不去？網點名「這項飯店服務」：國旅直接輸

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

日本旅遊為何總是讓人一住就回不去？近期一名網友到日本出差後，發文分享親身觀察，直言日本飯店「每天補好補滿」的備品服務，讓他印象深刻，甚至笑稱「每天幹一份，回台灣再國旅就能省一筆」，也因此拋出疑問，日本觀光能長年領先，是不是和這些看似不起眼的備品細節有關。貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

日本旅遊為何總是讓人一住就回不去？（示意圖／unsplash）

原PO在PTT上以「日本旅遊會贏是不是有提供備品的關係？」為標題發文表示，他這次到日本出差，連續入住多天飯店，發現房務人員每天都會主動補齊各式備品，不只基本的牙刷，連乳液、漱口水、浴球、室內拖鞋等，全都一應俱全，而且「天天都有新的」。他笑說，自己每天順手收一組，幾天下來就累積了好幾份，回台灣若再安排國旅，甚至可以直接省下購買備品的開銷。

近年台灣不少飯店因環保政策或成本考量，逐漸取消一次性備品，旅客得自行攜帶。反觀日本，從房間細節到服務流程，總是替旅客多想一步，讓人住得輕鬆。這樣的住宿體驗，也讓原PO忍不住反思台日觀光的差異，日本觀光能長年領先，是不是和這些看似不起眼的備品細節有關。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「這幾天國旅，沒備品跟礦泉水，嘉義夜市跟饒河夜市一樣誰要去，而且價格根本差不多笑死人」、「不到3400台幣，30坪/100平方米有咖啡有茶有備品，還有天然伊豆溫泉，贏爆了」、「光有礦泉水就贏了」、「日本一千多的飯店不止有備品，有些還有24小時把台，飲料麵包甚至酒類隨便吃」。

