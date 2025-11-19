日本旅遊爆兩症流行中 不只流感 「蘋果病」也增加

日本近期流感疫情升溫，引起不少關注，而好發於兒童的「蘋果病」，在日本也有增加的趨勢。兒童感染科醫師顏俊宇指出，最近診間有不少俗稱蘋果病的傳染性紅斑病例，國人旅遊熱門地日本最近也在流行中，孩童回國後出現「蘋果臉與網狀紅疹」的機會相對變高，臨床上確實感受到「旅遊相關」病例增加。

醫師顏俊宇在臉書粉專指出，近期一位5歲男童被媽媽帶來看診，臉頰、手臂上的紅疹已持續兩周，進一步詢問後得知，一家人兩周前才剛從日本旅遊回來，男童回台後出現輕微感冒、微微發燒，接著開始長紅疹。

顏俊宇表示，男童經檢查後，喉嚨沒有化膿、沒有草莓舌、皮疹沒有砂紙般粗糙感，因此先排除猩紅熱，研判應是傳染性紅斑，也就是俗稱的「蘋果病」。他補充說明，日本今年蘋果病通報數有上升趨勢，近期旅遊返台的孩童出現蘋果臉與網狀紅疹的比例也變高，台灣目前仍以散發個案為主，但臨床上明顯感受到旅遊相關病例增加。

臉紅出現前一周 傳染力最強

顏俊宇解釋，蘋果病好發於5至15歲兒童，名稱源自「臉頰像被打了一巴掌般的蘋果紅」，通常透過飛沫接觸傳染，在臉紅出現前一周最具傳染力，出疹後反而較不會傳染。

3階段典型症狀一次看

1.前驅期（1至2天）：輕微發燒、頭痛、喉嚨痛、倦怠、感冒樣症狀。

2.皮疹期：臉頰開始鮮紅，1至4天後會出現網狀蕾絲樣紅疹，多發生在手臂、身體，通常不癢也不痛。

3.波動期（2至4周）：紅疹會忽明忽暗，遇到運動、日曬、洗熱水澡、情緒激動時，就會變明顯。

無疫苗可預防 感染後多半終身免疫

顏俊宇指出，通常不需要使用特效藥，一般退燒藥物、多休息、多喝水治療即可，多數孩童1至2周就好，網狀紅疹可能會持續4至6周，但不會留下疤痕，感染後多半會終身免疫，目前沒有疫苗可預防。

不只孩童 3族群也要特別小心

顏俊宇提醒，孕婦若感染，可能會影響胎兒，導致貧血或水腫；溶血性疾病患者可能會出現再生不良性貧血；免疫力低下者感染後病程較長、可能會有持續貧血的狀況。

