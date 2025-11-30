日本旅遊生病怎辦？他突發高燒「靠1服務」神獲救：超受用！

【高沛生／綜合報導】台灣網紅檸檬先生赴日旅遊期間突然高燒重感冒，吃了兩種成藥都未見好轉，甚至不適到一度想提前返台。他最後透過線上看診取得處方箋，前往附近藥局取藥後順利緩解不適，直呼在異地臨時生病時相當受用，也將整個流程分享給正在規劃赴日旅程的民眾參考。

網紅檸檬先生日前赴日本旅遊時突發高燒、重感冒，服用兩種成藥都未見改善，不適到一度想提前返台。所幸經紀人與朋友臨時找到一項線上看診服務，透過視訊向醫師說明症狀後，系統會將處方箋直接開到距離最近的藥局，他只需攜帶護照前往取藥即可，服藥後狀況明顯緩解，讓他直呼在異地遇到緊急狀況時非常受用。

檸檬先生分享，這項服務對於旅途中臨時生病的情況特別方便，醫師能透過線上方式迅速評估並開立處方，不用自行摸索日本藥品或四處找醫療院所。他也補充，看診時可加購中文診斷證明書，回台後能用於旅平險申請，流程明確且容易操作。

他提醒，出國期間若非必要仍應避免自行濫用藥物，並建議出發前了解當地醫療資源或保險理賠流程；此外，能在台灣先看診或備妥常用藥仍是最安全的做法，台灣具備完整藥害救濟制度，若遇到藥物不良反應也有完整的申訴管道。

影片曝光後，該服務業者也在貼文底下回應，感謝他的分享，並建議若有固定赴日需求，可在出國前先申請支援方案，以便在遇到突發狀況時能更快取得協助。

在 Instagram 查看這則貼文 檸檬先生（@mr.lemon.tw）分享的貼文

