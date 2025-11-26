日本旅遊生病怎麼辦？就醫流程、通曉中文醫院、注意事項一次看

日本就醫怎麼做，你知道嗎？疾管署署長羅一鈞預估，日本流感會在耶誕節達到高峰，呼籲民眾留意國際疫情。日本是許多台灣人熱愛旅遊的國家，近來流感疫情拉警報，若不幸生病，在日本可能有就醫需求。究竟日本就醫流程為何？日語不通要就醫怎麼辦？哪些醫院可以提供協助？在日本需要緊急醫療，還能怎麼做？決定直接回台就醫，該怎麼辦？Yahoo新聞編輯室帶你事前了解、有備無患！

日本就醫是民眾近來關心的話題，計畫赴日旅遊的民眾，建議收藏好精通中文的醫療院所清單，以備不時之需！（示意圖／Getty Images）

日本就醫流程為何？

台北駐大阪經濟文化辦事處說明，一般而言，在日本的就醫流程如下，不過實際情況可能會因醫院、診所而有所差異：

填寫診療申請書。 醫院會先了解保險的狀況（未加入日本健康保險者，就醫費用全額自付）。 出示身分證明（旅外國人通常是提供護照；有在留資格的外國人，可出示日本在留卡）。 事前詢問醫藥費是否付現金（患者可以確認是否能刷信用卡）。 了解所需醫療費用。 填寫問診票（類似台灣的初診掛號單、初診資料表），了解病患過往的病歷、有無藥物過敏、目前的症狀、生活習慣（有無抽菸、喝酒等）、是否有懷孕的可能性等。 接受醫療診察。 如有需要可請醫院出具診斷書（一般提供英文或日文，依各醫院診所規定）。 領取醫師的處方箋到附近藥局領藥（如為入院另有流程，請依各醫院指示）。

日本就醫日語不通怎麼辦？哪些醫院可以提供協助？

讀者朋友可能擔心，要是不會說日文，該怎麼看醫生？這時就建議尋找會說中文的診所，可以省下不少溝通的心力。那麼，究竟該怎麼找到可用中文溝通的醫療院所呢？Yahoo新聞編輯室搜集下列六種方式，大家可以善加利用，找到適合自己的醫療院所唷！

頁面支援日文、英文與中文等語言，可依據所需科別和診療時段，搜尋所在地之醫院。讀者朋友只要透過以下三種方式，便能找到所需醫療院所資料：

關鍵字： 輸入市／區／町／村，以及欲看診科目等關鍵字搜尋。

快速搜尋： 選擇地點、受理時間、醫療機關、診療科目，即可得到符合條件的醫療機構。

精準搜尋：按設備與應對措施內容等醫療功能信息搜尋。

日本政府觀光局（JNTO）設置醫療就診指南網頁，有日文、中文、韓文、英文四種版本，若遇到意外、生病、受傷等情況，讀者朋友可點選「醫療機構搜尋」頁籤，按地區、語言（選漢語）、醫療科目、可以使用信用卡、據點醫療機構等項目，來搜尋需要的醫院，有些資料提供PDF檔下載。

JMIP全名為「Japan Medical Service Accreditation for International Patients」翻成中文就是「接診外國患者醫療機構」，讀者朋友可以點進官網，選擇「都道府縣」名稱，再點選診療科目；或直接按日本地圖，就能得到符合條件的認證醫療機構的地址和聯絡電話。各位可再點選「審查結果」，便可進一步得知該醫療院通曉的語言。

舉例來說，選擇「北海道」及「內科」，按下檢索後，可以得到兩筆符合條件的醫療院所資料；個別點選「審查結果」後可知，函館新都市醫院可使用的主要語言為英語／俄語，札幌東德洲會醫院可使用的主要語言則有英語／俄語／中文／西班牙語／葡萄牙語／印尼語。

由於不少「JMIP認證」醫院屬於大型醫院，通常需要小型診所提供的「介紹信」才能就醫；如果沒有介紹信，可能被多收費用，建議前往醫院前先向相關單位確認。

方法4：官方提供通曉中文醫院名單

台北駐大阪經濟文化辦事處有提供該轄區，包含大阪地區、京都滋賀地區、中部地區、德州會醫院國際診療服務，通曉中文的醫療院所；台北駐日經濟文化代表處也有提供東京都通曉中文的醫療院所，剛好在該地區的讀者，可以直接參考清單！

友善提醒，上述提供中文服務的醫院或診所僅供參考，並非推薦、或為其醫療品質與費用背書，讀者朋友務必謹慎選擇適合的醫療院所。

OHDr.是為訪日旅客提供中文醫療諮詢服務的平台。民眾可以在入境日本前，事前購買專屬方案，類似事前保險的概念，個人7天收費日幣550元（約新台幣110元），旅日期間即可線上看診，日本線上家庭醫生會中文、英文，看診不用擔心語言不同的問題，看診後也會拿到診斷證明書。此外，平台還會協助翻譯醫生開立的處方籤、協尋醫療院所，並協助處理看診後的醫療退費等事宜。

若未事先購買方案，而是訪日後臨時需要看診，OHDr.也提供單次線上看診服務，一般沒有日本健保的台灣旅客，收費為日幣1萬200元（約新台幣2050元）。詳細資訊可以參考「常見問題」中「關於OHDr.旅日醫療支援方案」頁籤，就能找到相應的解答哦！

IC Care是主打24小時緊急醫療和家庭領域服務的平台，針對國人常去的日本，有建立支援專區，主要提供「日本線上綜合診療」、「日本線下醫院轉介」、「藥物領取」及「藥物寄送」等服務，讓感冒、腸胃道症狀、過敏、蕁麻疹、牙痛、肌肉痠痛、抽筋、傷口感染處理等出國可能遇到問題，都有機會即時獲得協助。

日本線上綜合診療： 可與具日本執業許可的醫師以中文、英文、日文溝通，且最快於24小時內完成預約，協助旅客即時獲得醫療支援。

日本線下醫院轉介： 線上看診後，如日本醫師建議進一步的專科治療，平台將協助媒合合適的醫療院所，讓旅客順利在當地就診。

藥物領取： 完成線上諮詢並獲得處方後，平台會協助安排鄰近藥局，讓旅客就近、安全地領取所需藥物。

藥物寄送：若不方便親自取藥，平台可以把處方藥直接寄送到指定地址。

如有其他疑問，請參考「常見問題」，或可加入LINE客服由專人解惑唷！

在日本需要緊急醫療，還能怎麼做？

外交部指出，若民眾需就醫，駐外館可協助提供醫院資訊和翻譯人員名單；如果無法順利跟當地駐外館取得聯繫，可撥打以下兩支專線向外交部緊急聯絡中心尋求協助。

旅外國人緊急服務專線：+886-800-085-095

撥打方式： （當地國國際電話冠碼）+886-800-085-095（諧音你幫我，你救我）；以日本來說，國際冠碼為001，故撥打方式為先撥001，接著打+886-800-085-095。

收費方式：國內免付費，自國外撥打回國，須自付國際電話費用。

旅外國人急難救助全球免付費專線：800-0885-0885

撥打方式： （當地國國際電話冠碼）+800-0885-0885（諧音你幫幫我，你幫幫我）。以日本來說，國際冠碼為001，使用KDDI電信者可撥打001-010-800-0885-0885；使用SoftBank電信者可撥打0061-010-800-0885-0885或只撥010。

收費方式：以當地申請的行動電話門號、公共電話或市話方式撥打，免付費；倘以國內行動電話門號撥打，則須另自付國際漫遊電話費用。

友善提醒，上述專線是海外遭遇緊急危難時洽助之用，若非海外急難救助事項，切勿撥打該專線電話，以免線路過度負載，耽誤海外緊急事故處理時效。

旅遊專家則建議，可上僑委會官網搜索「急難救助」資訊，向各地僑胞成立、遍布全球的急難救助協會求助。目前全球各地區已有117個急難救助組織，以日本為例，就有關東、關西、沖繩、橫濱靜岡及北海道等急難救助協會。由於覆蓋率大於外交部駐外館，旅外國人如有緊急就醫需求，大多可尋相關管道提供協助。

日本醫療費太貴，沒能力支付怎麼辦？駐外館可以提供協助嗎？

多數沒有日本健保的台灣人，是否能在日本就醫呢？答案是可以的！只是因為沒有健保負擔，醫藥費必須全額支付，可能會是一筆不小的金額。

根據外交部領務局「旅外國人急難救助實施要點第7點」規定，駐外館無法為民眾代墊或代付入院保證金、醫療或住宿費用，更無法擔任醫療保證人，支付相關款項或代為簽署醫療決定等；但駐外館處可以協助民眾與家人聯繫，或通知保險公司。

建議民眾出國前事先投保醫療險、旅遊平安險和不便險（含海外醫療條款及SOS國際後送），並確實掌握理賠範圍，以維護自身權益；另可選擇投保海外旅遊保險、海外突發疾病醫療健康保險等，確保發生意外時，能妥善因應相關損失。

另需注意的是，日本的醫院大部分結帳只能使用現金，僅部分大型醫院可接受信用卡付款，建議在旅遊期間隨身攜帶現金比較保險。如果已經事先購買海外旅行保險，請向保險公司確認其付費方式。

決定直接回台就醫，該怎麼辦？

台北駐日經濟文化代表處表示，若民眾病情嚴重，可能遭航空公司拒絕登機；如果當事人經專業醫師判斷無虞並持有適航證明書時，則有可能獲航空公司同意。假設當事人決定直接返台治療，請洽專業醫療公司，視情況安排適當方式緊急後送返國。以下為專業醫療後送公司資訊：

國際SOS專業醫療後送公司（台北／24小時專人接聽）

電話：+886-2-2523-2220

行動電話：+886-912-909-677（郭先生）

童綜合醫院（台中／24小時專人接聽）

聯絡人：急診部盧立華主任

聯絡電話：+886-4-26581919轉急診部4383

行動電話：+886-931-119595、+886-923-119595

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：羅芋宙、廖梓鈞

