日本旅遊生病怎麼辦？就醫流程、通曉中文醫院、注意事項一次看
日本就醫怎麼做，你知道嗎？疾管署署長羅一鈞預估，日本流感會在耶誕節達到高峰，呼籲民眾留意國際疫情。日本是許多台灣人熱愛旅遊的國家，近來流感疫情拉警報，若不幸生病，在日本可能有就醫需求。究竟日本就醫流程為何？日語不通要就醫怎麼辦？哪些醫院可以提供協助？在日本需要緊急醫療，還能怎麼做？決定直接回台就醫，該怎麼辦？Yahoo新聞編輯室帶你事前了解、有備無患！
日本就醫流程為何？
台北駐大阪經濟文化辦事處說明，一般而言，在日本的就醫流程如下，不過實際情況可能會因醫院、診所而有所差異：
填寫診療申請書。
醫院會先了解保險的狀況（未加入日本健康保險者，就醫費用全額自付）。
出示身分證明（旅外國人通常是提供護照；有在留資格的外國人，可出示日本在留卡）。
事前詢問醫藥費是否付現金（患者可以確認是否能刷信用卡）。
了解所需醫療費用。
填寫問診票（類似台灣的初診掛號單、初診資料表），了解病患過往的病歷、有無藥物過敏、目前的症狀、生活習慣（有無抽菸、喝酒等）、是否有懷孕的可能性等。
接受醫療診察。
如有需要可請醫院出具診斷書（一般提供英文或日文，依各醫院診所規定）。
領取醫師的處方箋到附近藥局領藥（如為入院另有流程，請依各醫院指示）。
日本就醫日語不通怎麼辦？哪些醫院可以提供協助？
讀者朋友可能擔心，要是不會說日文，該怎麼看醫生？這時就建議尋找會說中文的診所，可以省下不少溝通的心力。那麼，究竟該怎麼找到可用中文溝通的醫療院所呢？Yahoo新聞編輯室搜集下列六種方式，大家可以善加利用，找到適合自己的醫療院所唷！
方法1：日本全國醫療機關查詢-厚生勞動省
頁面支援日文、英文與中文等語言，可依據所需科別和診療時段，搜尋所在地之醫院。讀者朋友只要透過以下三種方式，便能找到所需醫療院所資料：
關鍵字：輸入市／區／町／村，以及欲看診科目等關鍵字搜尋。
快速搜尋：選擇地點、受理時間、醫療機關、診療科目，即可得到符合條件的醫療機構。
精準搜尋：按設備與應對措施內容等醫療功能信息搜尋。
方法2：外國觀光客醫療搜尋系統-日本政府觀光局
日本政府觀光局（JNTO）設置醫療就診指南網頁，有日文、中文、韓文、英文四種版本，若遇到意外、生病、受傷等情況，讀者朋友可點選「醫療機構搜尋」頁籤，按地區、語言（選漢語）、醫療科目、可以使用信用卡、據點醫療機構等項目，來搜尋需要的醫院，有些資料提供PDF檔下載。
方法3：找「JMIP認證」醫院
JMIP全名為「Japan Medical Service Accreditation for International Patients」翻成中文就是「接診外國患者醫療機構」，讀者朋友可以點進官網，選擇「都道府縣」名稱，再點選診療科目；或直接按日本地圖，就能得到符合條件的認證醫療機構的地址和聯絡電話。各位可再點選「審查結果」，便可進一步得知該醫療院通曉的語言。
舉例來說，選擇「北海道」及「內科」，按下檢索後，可以得到兩筆符合條件的醫療院所資料；個別點選「審查結果」後可知，函館新都市醫院可使用的主要語言為英語／俄語，札幌東德洲會醫院可使用的主要語言則有英語／俄語／中文／西班牙語／葡萄牙語／印尼語。
由於不少「JMIP認證」醫院屬於大型醫院，通常需要小型診所提供的「介紹信」才能就醫；如果沒有介紹信，可能被多收費用，建議前往醫院前先向相關單位確認。
方法4：官方提供通曉中文醫院名單
台北駐大阪經濟文化辦事處有提供該轄區，包含大阪地區、京都滋賀地區、中部地區、德州會醫院國際診療服務，通曉中文的醫療院所；台北駐日經濟文化代表處也有提供東京都通曉中文的醫療院所，剛好在該地區的讀者，可以直接參考清單！
友善提醒，上述提供中文服務的醫院或診所僅供參考，並非推薦、或為其醫療品質與費用背書，讀者朋友務必謹慎選擇適合的醫療院所。
方法5：OHDr. 線上醫療諮詢服務
OHDr.是為訪日旅客提供中文醫療諮詢服務的平台。民眾可以在入境日本前，事前購買專屬方案，類似事前保險的概念，個人7天收費日幣550元（約新台幣110元），旅日期間即可線上看診，日本線上家庭醫生會中文、英文，看診不用擔心語言不同的問題，看診後也會拿到診斷證明書。此外，平台還會協助翻譯醫生開立的處方籤、協尋醫療院所，並協助處理看診後的醫療退費等事宜。
若未事先購買方案，而是訪日後臨時需要看診，OHDr.也提供單次線上看診服務，一般沒有日本健保的台灣旅客，收費為日幣1萬200元（約新台幣2050元）。詳細資訊可以參考「常見問題」中「關於OHDr.旅日醫療支援方案」頁籤，就能找到相應的解答哦！
方法6：IC Care日本支援專區
IC Care是主打24小時緊急醫療和家庭領域服務的平台，針對國人常去的日本，有建立支援專區，主要提供「日本線上綜合診療」、「日本線下醫院轉介」、「藥物領取」及「藥物寄送」等服務，讓感冒、腸胃道症狀、過敏、蕁麻疹、牙痛、肌肉痠痛、抽筋、傷口感染處理等出國可能遇到問題，都有機會即時獲得協助。
日本線上綜合診療：可與具日本執業許可的醫師以中文、英文、日文溝通，且最快於24小時內完成預約，協助旅客即時獲得醫療支援。
日本線下醫院轉介：線上看診後，如日本醫師建議進一步的專科治療，平台將協助媒合合適的醫療院所，讓旅客順利在當地就診。
藥物領取：完成線上諮詢並獲得處方後，平台會協助安排鄰近藥局，讓旅客就近、安全地領取所需藥物。
藥物寄送：若不方便親自取藥，平台可以把處方藥直接寄送到指定地址。
如有其他疑問，請參考「常見問題」，或可加入LINE客服由專人解惑唷！
在日本需要緊急醫療，還能怎麼做？
外交部指出，若民眾需就醫，駐外館可協助提供醫院資訊和翻譯人員名單；如果無法順利跟當地駐外館取得聯繫，可撥打以下兩支專線向外交部緊急聯絡中心尋求協助。
旅外國人緊急服務專線：+886-800-085-095
撥打方式：（當地國國際電話冠碼）+886-800-085-095（諧音你幫我，你救我）；以日本來說，國際冠碼為001，故撥打方式為先撥001，接著打+886-800-085-095。
收費方式：國內免付費，自國外撥打回國，須自付國際電話費用。
旅外國人急難救助全球免付費專線：800-0885-0885
撥打方式：（當地國國際電話冠碼）+800-0885-0885（諧音你幫幫我，你幫幫我）。以日本來說，國際冠碼為001，使用KDDI電信者可撥打001-010-800-0885-0885；使用SoftBank電信者可撥打0061-010-800-0885-0885或只撥010。
收費方式：以當地申請的行動電話門號、公共電話或市話方式撥打，免付費；倘以國內行動電話門號撥打，則須另自付國際漫遊電話費用。
友善提醒，上述專線是海外遭遇緊急危難時洽助之用，若非海外急難救助事項，切勿撥打該專線電話，以免線路過度負載，耽誤海外緊急事故處理時效。
旅遊專家則建議，可上僑委會官網搜索「急難救助」資訊，向各地僑胞成立、遍布全球的急難救助協會求助。目前全球各地區已有117個急難救助組織，以日本為例，就有關東、關西、沖繩、橫濱靜岡及北海道等急難救助協會。由於覆蓋率大於外交部駐外館，旅外國人如有緊急就醫需求，大多可尋相關管道提供協助。
日本醫療費太貴，沒能力支付怎麼辦？駐外館可以提供協助嗎？
多數沒有日本健保的台灣人，是否能在日本就醫呢？答案是可以的！只是因為沒有健保負擔，醫藥費必須全額支付，可能會是一筆不小的金額。
根據外交部領務局「旅外國人急難救助實施要點第7點」規定，駐外館無法為民眾代墊或代付入院保證金、醫療或住宿費用，更無法擔任醫療保證人，支付相關款項或代為簽署醫療決定等；但駐外館處可以協助民眾與家人聯繫，或通知保險公司。
建議民眾出國前事先投保醫療險、旅遊平安險和不便險（含海外醫療條款及SOS國際後送），並確實掌握理賠範圍，以維護自身權益；另可選擇投保海外旅遊保險、海外突發疾病醫療健康保險等，確保發生意外時，能妥善因應相關損失。
另需注意的是，日本的醫院大部分結帳只能使用現金，僅部分大型醫院可接受信用卡付款，建議在旅遊期間隨身攜帶現金比較保險。如果已經事先購買海外旅行保險，請向保險公司確認其付費方式。
決定直接回台就醫，該怎麼辦？
台北駐日經濟文化代表處表示，若民眾病情嚴重，可能遭航空公司拒絕登機；如果當事人經專業醫師判斷無虞並持有適航證明書時，則有可能獲航空公司同意。假設當事人決定直接返台治療，請洽專業醫療公司，視情況安排適當方式緊急後送返國。以下為專業醫療後送公司資訊：
國際SOS專業醫療後送公司（台北／24小時專人接聽）
電話：+886-2-2523-2220
行動電話：+886-912-909-677（郭先生）
童綜合醫院（台中／24小時專人接聽）
聯絡人：急診部盧立華主任
聯絡電話：+886-4-26581919轉急診部4383
行動電話：+886-931-119595、+886-923-119595
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：羅芋宙、廖梓鈞
參考資料
※日本就醫流程及通曉中文醫院（台北駐大阪經濟文化辦事處）
※日本全國醫療機關查詢（厚生勞動省）
※讓你的日本之旅更加安心（日本政府觀光局）
※接診外國患者醫療機構（JMIP）
※緊急診療所資訊:夜間及假日緊急診療所資訊(請事先電話確認)（台北駐大阪經濟文化辦事處）
※急難救助及在日生活資訊專區（台北駐日經濟文化代表處）
※通曉中文之醫療院所（台北駐日經濟文化代表處）
※來日後需看診的旅客（OHDr.）
※常見問答－關於OHDr.旅日医療支援方案（OHDr.）
※人在日本身體不適？我們幫您找醫生！（IC Care）
※常見問題 / 日本支援專區（IC Care）
※旅外國人急難救助服務專線（外交部領事事務局）
※外交部緊急聯絡中心（外交部領事事務局）
※急難救助協會團體資訊（中華民國僑務委員會）
※日本（中華民國僑務委員會）
※旅外國人急難救助實施要點（外交部領事事務局）
其他人也在看
台灣今年經濟成長率「保五望六」！吳東亮：明年仍可樂觀看待
工商協進會理事長、台新與新光金董事長吳東亮今（26）日出席工商協進會早餐會時談到明年景氣表示，今年台灣經濟成長率「保五望六」，有望再度拿下亞洲四小龍冠軍，明年經濟表現也有望維持樂觀看法。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 8 小時前
日本研究證實！「1發酵物」能防失智：一週一次就見效
年紀越大，得失智症風險越高，但一項日本研究顯示，相較於完全不吃起司的老人，每週至少吃一次起司的老人罹患失智症的比例較低。日本學者認為，此項研究與過去觀察性研究的結果一致，都顯示吃乳製品有助於減緩老人的認知退化。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 2 天前
咳嗽不能吃香蕉是真的！醫提醒2類人要注意 揭「老祖宗智慧」不容忽視
在感冒咳嗽期間，許多人都會聽到長輩提醒「這個不能吃、那個會加重咳嗽」，事實上，確實有不少水果因性質偏寒、酸度高或容易刺激呼吸道，被認為不利於感冒恢復，例如：西瓜、芒果、柳丁等。不過，你是否也聽過坊間流傳「吃香蕉會咳嗽」？對此，兒科醫師徐嘉賢近日證實「是真的！」並提醒過敏體質、哮喘或異膚患者尤其要小心。鏡報 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 5 天前
研究揭「1能力」＝心臟健康度 醫喊：現在練還得及
心臟是人體最重要的器官，一篇研究發現，握力強不強可能與心臟健康息息相關，握力越強，心血管越健康。此外，若能每週累積至少150分鐘的中度至劇烈身體活動，對於握力較弱或中等的人而言，可明顯降低死亡風險。心臟科醫師表示，民眾若無暇進行戶外運動，可多做「握力」運動，以訓練心臟功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
腦中風可怕的是，失能臥床多年才過世 林志豪醫師：改掉這習慣變健康、家人不擔心
演員吳朋奉因為腦中風離世，享年55歲，我們感到非常遺憾。腦中風雖然是十大死因之一，但通常不會立即致死，可怕的是會造成病患殘障、失能，且時間拖很久，影響生活品質。幸福熟齡 ・ 1 天前
馬鈴薯發芽有毒！ 營養師教你哪些「發芽食材」能安心吃
家中常見的馬鈴薯若冒出綠芽可別輕忽，營養師提醒「切掉不代表安全」，馬鈴薯發芽後會產生具毒性的龍葵鹼，即使削皮、挖除或煮熟仍無法完全去除，若誤食恐引發噁心、嘔吐、腹瀉等中毒症狀。不過，並非所有發芽食材都要丟棄，像生薑、地瓜、芋頭、紅蘿蔔與洋蔥等，雖然發芽後甜度與口感略有下降，但仍可安心食用。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
男遭T91步槍傷臉骨粉碎！ 三總醫巧手+3D列印「拚回整張臉」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 T91步槍槍傷貫穿，多虧3D列印加上醫師巧手，順利重建顱顏！三軍總醫院今（26）日發表最新醫療成果，該院整形外科團隊結合3D列印輔助導航技術與跨專科整合治療，協助一名遭T91步槍造成臉骨粉碎、呼吸道阻塞、甚至腦部直接暴露的嚴重個案，精準重塑骨骼結構，恢復外貌。 三總整形外科主治醫師徐國峰表示，該名25歲的男子被轉送進...匯流新聞網 ・ 1 小時前
50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！
一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 23 小時前
陳文茜惡癌「肺部擴散三處」是台灣首例！存活率不到10% 仍需藥物維持
資深媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，她在社群上公開自身罹患罕見癌症的日常，日前宣布康復之後再次分享近況。她透露，自己是台灣第一例「由肺部起始的黑色素腫瘤第四期」病例，癌細胞一年內從肺部轉移到肝、骨盆與腦部，存活率不到10%。如今雖暫時擊退癌細胞，但仍須長期面對免疫治療的副作用，靠著大量類固醇與治療糖尿病藥物維持身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
48歲男關節退化！膝蓋「腫脹1.5倍大」中醫「2招」治療2周…能走了
新竹市48歲男性左側膝蓋腫脹無法順利行走，被診斷為膝部退化性關節炎，平時皆靠止痛藥物來止痛，經親友介紹至診所看診，治療上運用針灸搭配內服中藥，兩週治療後患者已可順利行走，工作時也能恢復久站。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
攝護腺肥大尿不出來 微創水蒸氣消融術助順暢
56歲黃先生長期受攝護腺肥大之苦，頻尿、夜尿、排尿速度慢；另一位62歲謝先生，也因嚴重攝護腺肥大導致尿不出來，曾多次插尿管急救，餘尿量更高達400毫升，兩人前往泌尿科就診，在醫生建議下，接受自費的「微創水蒸氣攝護腺消融術（Rezum）」，術後尿流速提升，攝護腺體積也縮小，讓他們開心終於可以順暢尿尿。自由時報 ・ 1 小時前
心肌梗塞自救3法！2茶飲預防血管鈣化 2穴道強心肺解胸悶
現代人飲食西化、生活壓力大，心血管疾病已成為十大死因之一。心臟外科醫師楊智鈞表示，不少心肌梗塞患者在手術後，因飲食過於清淡，缺乏足夠蛋白質，導致身體虛弱無力。中醫師鄒瑋倫建議，術後患者可透過適度運動、健康2.0 ・ 8 小時前
睡夢中過世真的「走得安詳」？醫揭4大猝逝真相：不一定沒痛苦
睡夢中過世看似平靜無痛苦，真是如此嗎？醫師指出睡夢中猝逝常見4類原因，並非所有猝逝都未經歷疼痛受苦。想要無憾，平日也能做好預防。 每隔一陣子，就會聽聞身邊親友或名人在睡夢中猝逝，不少人認為，在睡夢中過世似乎沒有痛苦，是相對平靜安詳、甚至是比較「幸福」離開人世的方式。 但醫師說，不見得所有在睡眠中過世都未經歷痛苦，如果不想帶著遺憾離開，平時的預防還是相當重要。 睡夢中猝死常見4原因，睡眠呼吸中止也不可大意 睡夢中過世有4大常見原因： 1.心因性猝死 最常見是心肌梗塞和心律不整。振興醫院心臟血管內科主治醫師陳冠群指出，有時單純的心血管狹窄雖然還未造成完全阻塞，但心臟已處於缺氧狀態，可能引發心律不整而猝死。 陳冠群進一步指出，心臟有自主神經節律竇結調控、定時放電，維持心律跳動，當竇結老化，心臟愈跳愈慢，有時甚至忘了跳動，就可能暈厥，恢復跳動時再醒過來，醫學上稱病竇症候群；但是當停跳時間過長，心臟缺血缺氧過久，有可能引發心室顫動，甚至心臟完全沒有血液供應而猝死。 2.腦血管疾病 基隆長庚醫院胸腔科醫師吳黃平指出，人體的生命中樞在腦幹，控制呼吸心跳，當腦血管出血或阻塞（腦中風），波及腦幹，就有可康健雜誌 ・ 1 天前
沒吃甜食血糖還飆？營養師揭「隱藏炸彈」比糖更危險 無糖飲料也中招
有不少民眾認為只要「少吃糖」，身體就能保持健康，也能就此避免糖尿病的風險。事實上血糖升高的原因複雜，有時潛藏在每天攝取的「精製澱粉」裡，正在默默被你吃下肚而不自知！尤其有肥胖、代謝症候群或糖尿病問題的民眾，血糖數值本就容易不穩定，就算沒吃到甜食，攝取特定食物仍可能導致血糖飆高、危害健康。 4大「隱藏澱粉炸彈」 無糖飲料竟也出事 營養師張語希指出，以下4個常被忽略的精製澱粉「地雷食物」，不只一般民眾需要節制食用，若本身有血糖控制不佳問題者，更需要特別留心，避免攝取過量： 1、高GI主食：例如白飯、白吐司、麵條，被身體消化吸收的速度較快、血糖容易隨之上升，增加胰島素負擔。2、無糖手搖飲：若添加奶精與珍珠，糖分依舊相當可觀。其中奶精含有反式脂肪、珍珠則是精製澱粉來源。因此，即便是「無糖珍奶」平時也應少喝。3、油炸物：例如鹹酥雞與炸雞排，大多裹了一層粉漿下鍋油炸，外皮不僅含有大量精製澱粉，更有滿滿的油脂，一吃下肚容易造成血糖波動變大。4、各式醬料：例如甜辣醬、番茄醬、醬油膏，雖然大多為鹹香口感，事實上大多數醬料在製作過程都會添加大量的糖，即使小小一匙醬料也會增加糖分攝取量。 台人最愛宵夜是控糖常春月刊 ・ 1 天前
健保給付跟不上！癌友住院7個月燒百萬 醫嘆：民眾自費比例增
癌症治療費用高昂，已成為台灣家庭消費的前三大項目之一！癌症康復者凃承緯分享，六次療程加上住院費用超過百萬元。新光醫院副院長洪子仁指出，台灣民眾自費醫療支出占經常性醫療支出比重高達38.8%，在OECD國家中排名第一。面對醫療通膨，專家建議民眾應透過保險規劃和健康促進來降低風險。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
小骨折奪命？8歲童在校摔斷手「治12天竟突猝死」死因未知
愛爾蘭一名8歲男童馬修‧布林（Matthew Breen）日前在學校不小心摔斷手，手臂因此有2處骨折，但準備手術期間，馬修卻一直感到身體不適，經過多次治療後，雖病情有些微好轉，但幾天後，馬修突然猝逝，死因成謎。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「炮兵團」1人HIV陽性 整團嚇到急衝醫院篩檢「又有人中鏢...」
近年來我國年輕族群感染HIV人數不斷攀升，截至去年底全台累積已有超過3.63萬名HIV感染者。有醫師分享，曾遇過病患組「炮兵團」到東南亞尋歡，沒想到事後有成員篩檢出陽性，結果整團成員只好團進團出一起到門診求篩檢。鏡報 ・ 2 小時前