日本旅遊神器退出台灣市場 遊客嘆：時代的眼淚

過去民眾出國多半會選擇租借Wi-Fi上網分享器，不過近年隨著eSIM的興起，租Wi-Fi機的旅客人數大幅減少。來自日本的「Wi-Ho特樂通」近期宣布，因配合總公司整體營運策略調整，將於12月31日結束營業，正式退出台灣市場，消息曝光後，一票網友大嘆「真的是時代的眼淚」。

Wi-Ho特樂通日前在臉書粉專發布結束營業公告，透露因配合日本總公司Telecom Square整體營運策略調整，將於2025年12月31日正式結束營業，粉專也提供服務至最後一天。

日本旅遊達人林氏璧在臉書發文表示，特樂通來台灣可說是開啟了去日本上網人手一分享器的年代，分享器最大的副作用就是所有旅伴為了上網都不會離開機器超過3公尺；後來SIM卡當道，這幾年eSIM又出現，特樂通也都有跟上。他認為特樂通是一間正派且認真經營的公司，這次因為日本總公司營運策略而關掉，真的蠻可惜的。

許多網友也感嘆，「真的是時代的眼淚，我蠻喜歡用Wi-Fi機的」、「很久以前也有租過」、「每年日本自由行都要租特樂通的Wi-Fi機，有緣再相見」、「早期出國都是用這家的」、「今年暑假出國還有用耶，網路很穩定，想不到就這樣結束」、「以前真的都用這個，現在都改用eSIM了。」

