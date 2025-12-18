「日本旅遊神器」退出台灣市場！結束營業公告曝光 眾嘆：時代的眼淚

生活中心／朱祖儀報導

「Wi-Ho!特樂通」宣布結束營業。（圖／Wi-Ho特樂通臉書）

不少民眾出國需要使用網路，會租借「Wi-Fi上網分享器」，但隨著eSIM卡市場蓬勃發展，使用人數大幅減少。近來來自日本的Wi-Fi分享器品牌「Wi-Ho!特樂通」就宣布，今年底將結束在台營運，不少人感嘆，「時代的眼淚！」

「Wi-Ho!特樂通」近日在臉書貼出結束營業公告，表示因配合日本總公司整體營運策略調整， 「Wi-Ho!特樂通」股份有限公司將於2025年12月31日正式結束營業，很感謝顧客多年來的支持。

廣告 廣告

消息曝光後掀起討論，不少網友感慨表示，「一個時代過去了，租Wi-Fi機已成過往」、「想當年從出國沒網路用紙本地圖旅遊到出國有網路，租借Wi-Fi機就是租他們家的，真的是時代眼淚」、「在那個還沒有eSIM的年代，去日本都是跟他們租Wi-Fi機」、「竟然直接收掉…真的時代的眼淚，他們家的Wi-Fi機真的是速度最穩又好用的說。」

旅日達人林氏璧也在臉書感嘆，特樂通當初來台灣開啟了眾人到日本幾乎人手一台分享器的年代，後來eSIM卡流行，特樂通也有跟上，其實生意一直都不錯，但這次因為日本總公司營運政策，因此關閉台灣分公司，讓他覺得很可惜。

更多三立新聞網報導

幼兒園畢旅「去澳門4天3夜」！每人團費曝光 眾看傻：真是瘋了

不只避開黃金週！「明年1時段」別去東京 內行曝：住宿貴到哭出來

「知名牛排館」一次關3間分店！老闆曝熄燈原因 只營業到明年1月中

台灣人飛日本「1穿搭是地雷」！內行急喊：牛仔褲也別穿去

