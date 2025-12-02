日本旅遊「出國稅」擬漲至3000元 商務艙以上收5000元

記者高珞曦／綜合報導

日本政府目前已向出境旅客徵收1000日圓（約201元新台幣）的「國際觀光旅客稅」（出國稅），自民黨的觀光立國調查委員會提議，在下1財年提升到3000日圓（約604元新台幣），並針對商務艙以上的旅客提高徵收至5000日圓（約1006元新台幣）。

2024年訪日本外籍旅客總人數3686萬9900人創史上新高，日政府研擬調高「國際觀光旅客稅」至現行3倍至5倍。圖為東京澀谷街頭。（圖／記者高珞曦攝）

日本當局自2019年起，向訪日外籍旅客、出境旅客徵收每人1000日圓（約201元新台幣）的出國稅，此項目在2023年替日本政府帶來高達399億日圓（約80.3億元新台幣）的稅收。

據《共同社》報導，目前當局和執政黨自民黨擬將出國稅調高至3000日圓（約604元新台幣）以上，達現行金額3倍之多，不僅可以增加政府財源，也能幫助因應大量旅客不守規定、導致景點擁擠等「觀光公害」（overtourism）現象，出國稅也適用於出境的日本公民，未來可能將此計畫納入2026年度稅制改正大綱。

自民黨「觀光立國調查委員會」也提案，可在下1個財年將出國稅提高至3000日圓（約604元新台幣），同時針對商務艙及以上等級艙位的旅客，提高徵收至5000日圓（約1006元新台幣）。

