日本旅遊NG行為不要做！迪士尼用自拍桿、搭計程車動手開關門⋯這些事做了小心被討厭

日本旅遊NG行為有哪些，你知道嗎？出國人潮不斷，尤其喜愛到日本旅遊的民眾越來越多。但其實赴日旅遊有不少眉角，過去曾發生YouTuber蔡阿嘎拍攝「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片挨批不禮貌；網紅長笛姐姐也曾在東京迪士尼拍攝抖音遭炎上。究竟去日本旅遊哪些NG行為要注意？趕快跟著Yahoo新聞編輯室一起了解，才不會在日本旅遊，踩到地雷而不自知哦！

日本旅遊NG行為中，多人分食一份料理是大家經常不小心踩到的地雷，建議入店前先釐清消費規定，才不會成為無理又冒犯的台灣旅客哦！（示意圖／Getty Images）

日本旅遊注意1：入境日本別攜帶過多金飾

有些人日常就喜歡穿戴金項鍊、金耳環、金戒指，出國時也會帶幾套飾品搭配穿搭，不過要注意，日本海關為了反制貴金屬走私，嚴格審查黃金及其製品的進口，建議大家赴日旅遊時，將貴重金飾留在台灣，避免增添不必要的麻煩。如果真的必須攜帶，根據外交部領事事務局與財政部關務署基隆關資料，務必遵守以下規範：

日本旅遊注意2：搭大眾運輸不要化妝、小心行李

在日本旅遊時，免不了搭乘地鐵、公車等大眾運輸工具。對日本人而言，大眾運輸車廂是休息的空間，多數人會保持安靜，除了避免大聲交談、嬉鬧，手機也會開啟靜音或震動模式，聽音樂、看影片時戴上耳機，有通話需求則會前往特定車廂接聽。搭乘新幹線時，偶爾會遇到需要調整座椅的情形，此時要先禮貌地知會後方乘客，再緩慢調整角度，恢復原位時也需放慢速度，避免引起後方乘客不滿。

另外，不要在車廂內化妝，因為化妝品的氣味和粉末可能影響其他乘客。由於日本上下班通勤尖峰時期，車廂內十分擁擠，揹後背包、攜帶大件行李時，亦應留意不要撞到他人或占用座位，最好將後背包反揹於胸前，把大件行李放到車廂內的行李棚架。

日本旅遊注意3：兒童用餐禮儀爸媽要顧好

這幾年越來越多日本餐廳禁止兒童入內，原因就是擔心小孩玩鬧，會破壞店內擺飾、打翻餐點，若再遇上不管不顧的家長，那更是嚴重影響其他顧客的進食時光。為了避免不愉快的消費糾紛，建議爸爸媽媽入店前，事先確認店家是否開放孩童用餐，並在用餐期間多多留意自家寶貝，切勿任由孩子奔跑、哭鬧，以免引起他人反感，也壞了旅遊的好興致。

日本旅遊注意4：多人共食不OK

在台灣的飲食文化裡，多人分食共餐是很常見的行為；但對日本人來說，這樣的行為很失禮，多數餐廳都會明定「幾個人用餐就點幾人份」。倘若一個人吃不完一份餐點，又不想浪費食物，建議選擇外帶，但要記得不能邊走邊吃；若不得已真的有共食需求，則應在點餐前先知會店家，尋求同意。

此外，日本大部分的居酒屋，都有每人低消一杯飲料的規定；其中一位點喝到飽時，其他人通常也要一起點喝到飽，切忌貪小便宜，只有一個人付喝到飽的錢。

日本旅遊注意5：入座就不應離席、結帳錢要放收銀盤

入座日本餐廳後就不應離開，因為店家通常會在入座後，提供「お通し」（桌前小菜）意味著客人已經開始用餐流程；這時若驟然離席，會讓店家感到錯愕。此外，日本餐廳通常空間狹小，旅客應避免噴灑味道過濃的香水，以免影響他人的用餐體驗。結帳時，基於日本人對人際距離與禮節的重視，結帳時現金、信用卡等應放在收銀盤上，而非直接遞給店員。

日本旅遊注意6：迪士尼拍照錄影有眉角

迪士尼是許多人到日本東京旅遊必去的景點，不少人也會拍照、錄影記錄美好時刻。但要注意，迪士尼官網寫明，園內禁止任何有可能侵犯其他遊客等第三者、演藝人員或迪士尼的著作權、商標權等智慧財產權、財產權、營業祕密、隱私權、肖像權等其他權利的行為。具體而言，像是商業目的的攝影、造成其他遊客困擾的攝影行為，都是被禁止。

換句話說，非商業目的的影片拍攝，例如單純記錄家人遊玩時光，原則上是被允許的，但過程中一定要避免打擾其他遊客。除此之外，迪士尼園內也禁止使用各式腳架和自拍桿。遊客僅可使用手掌尺寸的折疊式輔助握把，但攝影時禁止伸長握把，只能在收疊的情況下低於頭部高度且單手操作使用。

日本旅遊注意7：搭計程車不要動手開關門

計程車是在日本旅遊時，您可能會選擇的交通工具之一。在台灣，上下車我們習慣自己動手開關門；但在日本，計程車的門會由司機操作自動開啟與關閉。這樣的設置方式，不只考量到服務乘客的立意，最重要的是做好安全管理，防範因為車門開關時機不當，釀成嚴重車禍事故。所以，下次在日本搭計程車時，千萬不要自己動手開關車門，不然可能引來司機的白眼哦！

日本旅遊注意8：泡溫泉規則、塌塌米忌穿拖鞋踩踏

日本旅遊期間，不少人會享受泡湯帶來的放鬆感受。提醒大家，前往溫泉設施前，一定要先淋浴清潔，原則上浴巾、泳衣不能穿進公共浴池；泡完湯離開時，也要先擦乾身體再走回更衣區。另外要注意的是，多數溫泉可能拒絕有刺青的客人，旅客應事先確認好相關規範。

除此之外，進入有榻榻米的房間時，切勿穿拖鞋，因為材質難以清潔，飯店通常會特別告知，入住時也應多加留心，以防弄髒住宿環境。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞