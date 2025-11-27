日本旅館要變貴了？東京住宿稅擬改3％無上限 林氏璧揭實情喊：免驚

東京都廳準備對東京都內所有旅館徵收3％住宿稅，且不設上限，新制最快2027年度實施。（東京旅館示意圖） 圖：東京黎凡特東武飯店／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 東京都廳準備對東京都內所有旅館徵收3％住宿稅，且不設上限，新制最快2027年度實施，這讓不少旅客擔心住宿費可能會上漲，對此，旅日達人林氏璧指出，這次的改動有點像劫富濟貧，不收住宿稅的門檻從每晚1萬日圓調高到1.3萬日圓，對小資族是好消息，且那是2027年度的事，很多情況都不能確定，因此認為大家目前不用太擔心，「免驚」。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，日本媒體報導，東京都廳準備對東京都內所有旅館徵收3％住宿稅，且不設上限，新制最快2027年度(2027年4月1日起)實施，估計住宿稅收入可由目前的69億日圓增加一倍。

由於東京都內外資飯店及高級度假飯店持續增加，都議員認為，有能力入住高價旅店的旅客應負擔相對高稅費，定率制可更彈性因應景氣與物價變動，也能針對外資高級飯店等高額住宿費按比例課稅。

現行東京住宿稅以下是每人每晚的價錢為，不到10,000日圓不徵稅、10,000日圓以上且不到15,000日圓收100日圓稅金、15,000日圓以上收200日圓稅金；而東京都此次的政策變革計畫要點包括，取消目前100日圓、200日圓兩級制固定稅金收費系統，改為3％無上限；平價旅館豁免住宿稅的門檻，由每晚住宿費1萬日圓調高到1.3萬日圓；原免稅的民宿、青年旅館等其他類旅宿，全數納入新制。

對此，林氏璧解釋，現在日本很多地方都在研討要調升住宿稅。如果以東京3％來說的話，你每晚房價要到33萬3333日圓，才會交到1萬的稅金，根據前面的比較，這次的改動有點像劫富濟貧，不收住宿稅的門檻從每晚1萬日圓調高到1.3萬日圓，對小資族是好消息。

如果你每人每晚房價2萬日圓，舊制你只需要付200日圓的住宿稅，新制你就要付600日圓了，每晚要多付400日圓，如果你住個三晚就要多付1200日圓，一碗拉麵的錢，的確大家旅遊成本會增加，且你的房價越貴會收得越多，「不過這是還在討論中的政策，2027年度那時日本旅遊的狀況，匯率是多少，其實都還是未定之天，我想大家目前不用太擔心，免驚。」

