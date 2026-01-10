日本早有準備 東京財團專家：對中國切斷稀土供應無需倉促應對

面對中國用稀土出口限制勒索，日本早在15年前便已出招反制 圖：翻攝自維基百科 by Peggy Greb（Public Domain）

[Newtalk新聞] 中國政府6日宣布將收緊對日本軍民兩用物項的出口限制。這顯然是對日本內閣高市早苗在國會答詢有關「台灣有事」可能觸發集體防衛的回應。雖然沒有具體說明哪些物項會被列入限制範圍，但許多人猜測，生產高科技產品所需的稀土可能包含在內。對此，東京財團首席研究員柯隆指出，日方早有預備，無需倉促應對。

柯隆稍早在日經廣播電台的Podcast節目《中國經濟真相》中表示，即便中國實施稀土禁運，日方仍應「保持冷靜，緩慢評估中國的反應也至關重要。」

廣告 廣告

柯隆強調，許多日本企業一直在為中國可能實施的稀土禁運做準備。

柯隆提醒讀者，早在2010年一艘中國漁船在釣魚台附近撞擊日本海上保安廳船隻（船長隨之遭到日方扣押）後，中國便曾停止對日稀土出口。據悉，日本企業吸取了這次教訓，增加了稀土儲備。他們還建立了回收技術，因此無需大量進口稀土。

柯隆表示，不能排除中國對除稀土以外的其他戰略物資實施禁運的可能性。然而，在目前尚不清楚中國將採取何種策略的情況下，表現得慌亂或採取反制措施，正中北京下懷。柯隆敦促日本面對中國的威脅「保持冷靜」。

同時，中國如何看待川普政府對委內瑞拉的軍事打擊？柯隆的評估是「習近平政府感到震驚」。

中國在委內瑞拉的石油相關項目上投入大量資金並出口武器。現在，中國能否收回投資尚不明朗，事實上，中國製造的武器大多毫無用處。

柯隆指出，至於台海局勢，看到這次美國展現的軍事實力後，中國在台灣問題上「或許別無選擇，只能暫時保持沉默」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

防止中國壟斷並武器化稀土 日本財務大臣：日美歐合作將發揮效果

日本酒通關時間變長 石平嗆：不會因為中共搞小動作就屈服