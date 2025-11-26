日本早知道川習要通話 川普讚高市「強勢、聰明」

日本首相高市早苗堅持不收回「台灣有事，即日本有事」言論，中國大陸國家主席習近平，24日深夜通話美國總統川普後，川普隨後主動致電高市早苗，日媒報導，「日美通話」是川普主動提出。雖然川普對台灣問題沒表態，但稱讚高市早苗是強勢、聰明的好領袖。

日本早知道習近平要打給川普（圖／達志影像美聯社）

日本首相高市早苗因「台灣有事，即日本有事」言論引發中國跳腳，在日中緊張背景下，美國總統川普在與中國國家主席習近平通話後，又主動致電高市早苗。川普在通話中讚揚高市早苗是強勢、聰明的好領袖，雖未對台灣問題明確表態，但此一系列通話引發各方對美日中關係的關注。日本方面透露早已知悉川習通話安排，顯示美日協調良好。

美中領導人通話發生在台北時間24日深夜，川普隨後於25日早上致電日本首相高市早苗。日本富士新聞網報導，這通美日電話是由川普主動提出的。在被記者問及與日本首相的通話情況時，川普表示：「我和高市有很棒的談話，跟她關係很好，和習近平也有很好的通話，我覺得地球那一端會好好的。」川普特別讚揚高市早苗：「日本新首相她非常聰明，她非常強勢，她會是個好領袖。」

關於川習通話，根據日經亞洲的消息，日本官員透露，日方在川習通話前就已知道美中的通話安排，且美日雙方協調良好。美國媒體指出是中國主動，原因是習近平急於讓高市早苗收回「台灣有事」的說法，試圖透過川普「約束日本」。

然而，大陸外交部發言人毛寧卻表示：「據我了解，此起通話是美方發起的，通話的氛圍是積極的、友好的、建設性的。」值得注意的是，北京此次稱美方「發起」通話，而非過去慣用的中方「應約」通話說法。這與過去川習通話的模式不同，先前川普往往會事先多次預告，顯示一個通話各自表述，對北京來說面子 不能掛不住。

