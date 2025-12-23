日本明仁上皇92歲生日 追憶「不可忘卻的4個日子」

日本明仁上皇過92歲生日，關注日本在戰後的應對政策。

今天（23日）是日本明仁上皇92歲生日。據宮內廳介紹，今年正是二戰之後80周年，明仁上皇關注德仁天皇夫婦赴硫磺島、沖繩、廣島和長崎，悼念戰歿者之行，並且觀看了介紹逐漸被遺忘的「戰爭歷史」電視節目等，回顧了之前的二戰史。

而在健康方面，明仁上皇5月被診斷為「無症狀心肌缺血」，已經開始新藥物的治療。據瞭解，目前明仁上皇的症狀，處於相對穩定狀態。

日本媒體報導，明仁上皇在「不可忘卻的四個日子」，包括「沖繩慰靈日」、「廣島與長崎原子彈爆炸日」，以及二戰終戰日等，和往年一樣，與美智子上皇后一同默哀。今年8月，明仁上皇在靜養地區「長野縣」「輕井澤」，走訪了由舊滿洲，也就是現在中國東北地區撤退人員，在戰後開墾的「大日向開拓地」，回顧了滿蒙開拓的歷史，也追憶了疏散時期的經歷，與2016年訪問菲律賓時，會見的當地日裔二代等。

明仁上皇還長期關注蝦虎魚研究，為此他每週兩次，前往皇宮內的生物研究所，研究蝦虎魚。