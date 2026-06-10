日本明年南鳥島演訓12式反艦飛彈 最東端「遙攻防禦」應對中國軍力

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日本陸上自衛隊計劃於2027年4月以後在東京小笠原村的南鳥島實施「12式陸基反艦飛彈」的射擊訓練。陸上幕僚長荒井正芳9日在記者會中表示，相關裝備與部隊已搭乘民間渡輪前往當地，並正推動設置發射平台等基建整備。

南鳥島位置。（取自谷歌地圖）

12飛彈場地整備 加強離島反中軍力

美國外交安保雜誌「外交家」（The Diplomat）報導，荒井指出，陸自計劃於2027年4月以後，在南鳥島進行「12式陸基反艦飛彈」的海上演習彈射擊訓練。今年度為預備年份，將進行場地與道路整修並實際配置裝備，確認島上是否適合作為演訓環境。

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「12式陸基反艦飛彈」射程約150至200公里。日本是四面環海的海洋國家，為了防衛長距離海岸線與離島，一直致力於陸基反艦飛彈能力。加上近年中國海洋擴張與加大對日施壓力度，日本正積極發展島礁軍事部署能力，以防備可能的戰爭風險。

「12式陸基反艦飛彈」將為陸自在南鳥島的主力裝備。在海上防衛方面，陸自尚有性能改良型的「25式陸基反艦飛彈」，其射程達900至1500公里，這也是自衛隊「遙攻防禦」（stand-off defense）構想的重要裝備之一，其定位為離島防衛與反擊能力核心。

國外訓練轉回國內 強化太平洋防衛

由於日本國內缺乏足夠訓練基礎設施，陸基反艦飛彈射擊訓練過去主要在海外進行。荒井在記者會中說道，海外訓練需要耗費大量時間與成本進行裝備運輸與檢疫，因此「確保國內訓練機會充足是主要目的」，並強調「能在國內實施具有最大意義」。

南鳥島距離日本本州約1900公里，是日本最東端離島。2025年首次在該島周邊日本專屬經濟海域（EEZ）內發現以解放軍航母「遼寧艦」為核心的艦隊航行，周邊海域的中國艦船活動因此受到關注。

至於此次訓練是否與日本的「太平洋防衛構想」有所關聯，荒井指出，「現階段不便作出推測」。不過，在南鳥島整備被稱為「離島防衛關鍵武器」的「12式陸基反艦飛彈」射擊訓練基礎設施，不僅是確保日本國內訓練基礎，也被認為與強化太平洋防衛能力的趨勢相呼應，因而受到關注。

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