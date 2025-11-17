日本明年旅遊新制「免稅先付後退」！住這城市「每晚貴1萬」3月上路

明年3月起京都住宿稅變貴。（示意圖／Photo AC）

日本旅遊達人林氏璧在臉書上分享，日本政府將於2026年起陸續實施多項針對觀光客的新制度，包括大幅調整免稅機制、提升住宿稅上限，以及可能提高出國稅與簽證相關費用。這些變革預計對國際旅客產生廣泛影響，目標在於因應日益嚴重的「觀光公害」問題。

首先最受矚目的，是計劃於2026年11月上路的免稅制度新制。未來赴日旅客在購物時，須先支付含稅金額，並於離境前在機場經海關確認後，方能申請退稅。此舉取消現行於店內直接免稅的作法。新制也將整併原本的免稅品分類，取消「一般品／消耗品」之分，並移除消耗品的金額上限與包裝限制。

林氏璧指出，儘管距實施日期尚有一年時間，但建議經常購買高價品的旅客未來應預留較長時間辦理機場退稅手續。他也補充，雖然海關大多採抽查制度，但大宗購買者仍可能面臨較嚴格檢查。

而從明年3月起，京都將全面調高住宿稅上限，最高達每人每晚1萬日圓（約新台幣2千元），為日本全國最高。根據新方案，將現行三段式課稅細分為五級，稅率將隨住宿金額分級計算：6000日圓以下為200日圓、6000至2萬日圓為400日圓、2萬至5萬日圓為1000日圓、5萬至10萬日圓為4000日圓、10萬日圓以上則為1萬日圓。

此外，日本政府正研議自2026年4月起調漲外國人簽證費與國際觀光旅客稅（即出國稅），目前每人徵收1000日圓，未來可能調升至3000日圓以上。雖然台灣旅客享有免簽待遇，短期內不受影響，但日本亦計劃引入「電子旅行認證制度」（JESTA），可能針對免簽旅客收費，該措施預計於2028年實施。

沖繩縣也正在考慮徵收住宿稅，初步設想按住宿費的2％計算，每人每晚最高約為2000日圓。這些稅收預計用於緩解觀光過度所造成的環境與基礎設施壓力，例如交通壅塞與遊客違規行為。

林氏璧提醒，除了上述政策外，坊間也傳出包括雙價格制、觀光地區人流限制以及「My Car規制」（私人車輛限制）等措施，但目前尚未確認為全國統一政策，也並非特定於2026年才開始施行。

他也指出，若未來中國旅客人數大幅減少，將可能改變日本觀光政策的走向。日本是否會重新積極吸引其他國家旅客，對上述政策進行調整，仍需觀察未來旅遊人潮與國際形勢變化。明年農曆年間的觀光數據將成為關鍵觀察指標。

