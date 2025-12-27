日本明年防衛費創史上最大規模 府發言人嘆：反觀台灣「總預算至今未付委審查」

日本明年防衛費創史上最大規模，總統府發言人郭雅慧嘆，反觀台灣「總預算至今未付委審查」。（總統府提供）

總統府發言郭雅慧今（27）日透過社群媒體Threads發文指出，日媒報導，日本內閣26日拍板2026年度防衛費，首度突破9兆日圓，創史上最大規模。她也嘆，「反觀台灣，明年度國防部歲出預算編列5,614億元，卻因總預算至今未付委審查」。

郭雅慧說，面對中國軍事擴張與周邊風險升高，日本投入長程「遠距防衛能力」、無人機SHIELD等新型作戰建置，也強化太空能力，目的很清楚：把威脅擋在國門外。

「反觀台灣，我們離威脅更近」，郭雅慧說，明年度國防部歲出預算編列5,614億元，卻因總預算至今未付委審查，國防部受影響金額達780億元，影響範圍橫跨新興計畫、經常性經費、延續性計畫與第一預備金。

郭雅慧表示，這不是冷冰冰的數字，而是戰力的「時間表」：從戰傷手術、急救醫療設備整備，到M-2000等七型機零附件戰備存量、標槍飛彈籌補；再到各型機艦與戰甲砲車維保、彈藥籌補、指管系統維護，都可能被迫延宕。

郭雅慧強調，更關鍵的是，「遠程精準火力打擊系統」「魚叉飛彈海岸防衛系統」「F-16作戰支援莢艙暨武器彈藥」等重要裝備，也面臨付款與交運風險。國防預算每拖一天，都在替第一線戰力加風險，也在影響民心與士氣。

郭雅慧說，國防不分藍綠，國家只有一個，請讓總預算儘速付委，回到專業審查、理性監督：前線要有裝備、後勤要有料件、醫療要有準備，戰備才能按期完成。

