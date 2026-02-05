日本明治氨基膠原蛋白3種比較與推薦吃法 熟齡保養輔助怎麼選？
平時有在關注保養的朋友，或許日常中也少不了所謂的「內在保養（Inner Beauty）」。明治推出的氨基膠原蛋白系列，因應不同需求設計出多款配方，也讓不少熟齡保養族群在選擇時多了參考方向。 這篇文章將整理明治氨基膠原蛋白 3 種款式的差異，並介紹常見的食用方式，提供給正在考慮將其納入日常營養補充的你參考。
養成自我保養習慣 就從今天開始
過去提到「熟齡保養（Aging Care）」，往往容易被理解為與年齡增長之後才相關的課題；但近年來在Wellness（全方位身心靈平衡的生活概念）的討論中，熟齡保養（Aging Care）也逐漸被視為重要的保養思維。越來越多人將其視為一種日常保養概念——從飲食內容、運動習慣到作息調整等，讓自己在不同人生階段，能活得更加自由自在。
在這樣的趨勢中，膠原蛋白是備受關注的營養成分之一。它屬於人體內可合成的蛋白質，相關資料表示其在人體內的蛋白質中約佔30%，並廣泛存在於肌膚、頭髮、指甲、骨骼與軟骨等組織之中，是構成身體結構的重要元素之一。常被比喻為支撐組織細胞之間的連結成分，因此常在身體保健的討論中經被提及。
即使為了日常保健，想將補充膠原蛋白變成每天的習慣，但要怎麼開始、從何開始，還是有不少朋友會無從下手。例如，該選擇外用保養，還是從飲食角度補充等的討論也很多。其中，有的人除了透過日常飲食攝取膠原蛋白外，也會選擇另外內服補充。資料顯示，若僅以日常飲食來攝取膠原蛋白，要達到每日參考攝取量的約5,000 mg，蠻容易在不自覺間增加整體熱量攝取，而與原本的期待有所落差。
這也是為什麼，近年來重視自我保養的人，會去關注一些更方便日常攝取的膠原蛋白相關產品。其中，明治推出的氨基膠原蛋白系列，因使用方式多元，在喜愛日本商品的族群之間頗有知名度。 如果想嘗試將補充膠原蛋白變成一種日常的自我保養習慣，或許這一系列產品會是個不錯的參考選擇。
明治氨基膠原蛋白系列人氣原因
在日本的藥妝店中，明治的「氨基膠原蛋白」系列作為實用性頗有口碑。而其在日本國內膠原蛋白市場中的累積銷售金額排名中，之所以能名列前茅，其背後有它的脈絡。
※資料來源：INTAGE SRI+ 健康食品膠原蛋白市場（2025 年 1 月～2025 年 12 月）品牌別累計銷售金額
其中一個受到關注的特點，是採用 100％魚類來源的低分子膠原蛋白。一般提到膠原蛋白時，較常聯想到豬皮來源，不過魚類來源的膠原蛋白，由於其分子大小，使其能更容易被吸收的研究成果，讓它也越來越得到關注。
同時，明治也運用其專利製程與風味調整技術，抑制了膠原蛋白特有的「味道」，為過去曾因在意「味道」而躊躇的朋友提供另一選項。 明治氨基膠原蛋白系列的產品線相當多元，包含適合「新手」的「氨基膠原蛋白（アミノコラーゲン）」；標示含有膠原蛋白5,000mg，並搭配玻尿酸、神經醯胺與輔酶Q10等成分的「氨基膠原蛋白豪華版（アミノコラーゲン プレミアム）」，另也有加入NMN成分的「（アミノコラーゲン NMN）」。
不同款式在成分配置與使用情境上各有差異，大家可以根據自己的需要選擇。接下來將整理這三款產品的特色，你可以參考看看。
明治的3款膠原蛋白粉怎麼選？
▎① 明治氨基膠原蛋白
首先要介紹的是，適合初次接觸膠原蛋白相關產品族群的「明治氨基膠原蛋白」。這款產品的設計特色，在於將多種常見的營養成分整合於同一配方之中，方便作為日常補充的選項之一。
其成分以5,000mg低分子化魚類來源的膠原蛋白為基礎，並搭配葡萄糖胺60mg、胺基酸25mg，以及維生素C 50mg等保養和輔助吸收的成分。在產品設計上，透過低分子化處理，使其在使用方式上更貼近日常生活節奏，適合納入個人的日常習慣中作為參考。無論給自己，或是有需要的家人作為日常補充，都是個不錯的參考。
▎② 明治氨基膠原蛋白豪華版
接著要介紹的是，定位成進階版的「明治氨基膠原蛋白豪華版」。此款產品在成分配置上，延續前述標準款的主要設計，並另外加入多項標示為進階配方的成分，為有更進階需求的朋友提供選擇。
除了原有配方內容外，豪華版額外添加了像神經醯胺1,200μg、玻尿酸20mg，以及輔酶 Q10 10mg這類的坊間熱門的美容保健成分。在外觀設計上，則採用有些華麗的金色包裝。如果你或是家裡的長輩有更進一步的保養保健需求，那不妨參考看看囉。
▎③ 明治氨基膠原蛋白NMN
最後一款，是加入了近年在國際間頗受關注的NMN（β-煙醯胺單核苷酸）成分的「明治氨基膠原蛋白NMN」。據相關醫療資料所述，NMN為能在體內轉化為輔酶NAD⁺（煙醯胺腺嘌呤二核苷酸）的一種成分，而NAD⁺ 是人體中蠻重要的成分之一，並隨著年齡變化，其體內含量可能有所差異。
明治氨基膠原蛋白NMN的特色，在於採用純度99％以上的NMN原料。而坊間也有一些介紹，常將膠原蛋白比喻為「車」，將NMN比喻為「燃料」，來說明兩種成分之間的輔助關係，讓不少本來就在補充膠原蛋白的人，也會想要同時補充NMN。其包裝設計，延續系列中較高階的包裝風格。小小提醒有意購買的朋友，購買時注意留意包裝上標示的「正規品」標誌，以確保自身消費安全。
明治氨基膠原蛋白的推薦吃法
由於風味較為清淡、氣味不明顯，明治氨基膠原蛋白在日常使用上的搭配方式相當多元，簡單加入平常就有在喝的飲品或餐點中就很方便囉！如果你還是沒什麼頭緒，下面和你分享幾種常見的搭配方式，可以參考看看。
▎① 膠原蛋白冰咖啡歐蕾：從日常開始
首先打頭陣的，是將明治氨基膠原蛋白融入日常飲品的簡單做法——就以不少人每天都會喝的咖啡為例，作法也相當簡單！
在放入冰塊的杯中，依個人口味加入適量咖啡與牛奶，再加入約7g（約1.5湯匙）的氨基膠原蛋白系列產品，充分攪拌即可完成。就是如此簡單，能讓平時常喝的冰咖啡歐蕾，加一點新的感覺。
這裡想強調的是，由於其粉末設計，在冷飲中也較容易混合，且就算是冰飲，也不需要反覆攪拌。所以作為日常飲用，真的是蠻方便的吧。
▎② 膠原蛋白抹茶拿鐵：打卡曬照也適用
喜歡抹茶的朋友，想必對抹茶拿鐵都不會陌生——畢竟現在在日本的茶飲咖啡店內也非常常見。就是這樣頗有「網紅光環」的抹茶拿鐵，也很適合與明治氨基膠原蛋白結合。而且做法也很簡單！首先，在杯中加入約7g（約1.5湯匙）的氨基膠原蛋白系列產品與一茶匙抹茶粉，再倒入200ml牛奶，並充分攪拌即可完成。抹茶的香氣與牛奶的滑順口感相互融合，無疑是品嚐抹茶的又一好方法，而再加上一些膠原蛋白，又能讓本來就頗有「顏值」的抹茶拿鐵再升級。
▎③ 膠原蛋白優格：和早餐一起吃
明治氨基膠原蛋白系列也可搭配早餐一同使用，我們這邊就以優格為例。在平時吃的優格上，依個人喜好加入水果、穀物等配料，再灑上約7g（約1.5湯匙）的氨基膠原蛋白就OK囉。
除了這幾個吃法外，明治氨基膠原蛋白亦可搭配溫熱飲品、以水果或蔬菜製作的飲品，或加入湯品中使用，大家可以各自自由發揮。
只不過，需要注意的是，若是使用氨基膠原蛋白NMN料理時，建議在最後料理完成時再添加進去。因為不少資料顯示，氨基膠原蛋白NMN中所含成分，若在烹調過程中長時間接觸高溫，可能會受到影響。
給10年後的自己多一份照顧
由長年投入日本食品與健康相關研究的明治，所推出的氨基膠原蛋白系列，涵蓋適合膠原蛋白新手的基本版、成分配置較為豐富的豪華版，以及加入近年受到關注成分NMN的版本，方便各個年齡段的大家，可以按照自己的需求來選擇。
有需要的朋友，亦可趁著到日本旅遊時，到藥妝店選購，把它當成是為10年後的自己提前做的小投資吧。
