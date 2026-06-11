日本春日部外國遊客增4.6倍 98%都為小新來

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▲蠟筆小新把台灣人帶去春日部了：外國遊客一年暴增4.6倍（圖／截自春日部經濟新聞）

[NOWNEWS今日新聞] 「終於來到小新的故鄉了！」這句話，正在成為越來越多台灣年輕人踏上日本埼玉縣春日部市的第一句心聲。

這個原本在國際觀光地圖上名不見經傳的日本小城，因為一部從1990年開始連載、陪伴亞洲整整兩個世代長大的漫畫《蠟筆小新》，正在悄悄掀起一場聖地巡禮熱潮——而台灣人，正是這波熱潮的核心驅動力之一。

一年暴增4.6倍 外國遊客把小小觀光諮詢處擠爆

數字說明了一切。

春日部市觀光協會運營的諮詢處「Puratto Kasukabe」，2025年度接待外國訪客約3.68萬人，較上一年度的2.46萬人大增五成；若與2023年度的8,100人相比，更是驚人的4.6倍成長。

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這場爆炸性的增長，就發生在毫無預警之間。觀光協會事務局長折原章哲形容，5月中旬的某個下午1點多，諮詢處裡同時擠進近20名遊客，幾乎沒有一點空位，耳邊傳來的是英語、中文、西班牙語——清一色全是外國人，當地日本人反而成了少數。

訪客來源廣泛，但以中國大陸、南韓、台灣最為集中，近期來自西班牙和印度的遊客比例也在持續攀升。

▲蠟筆小新把台灣人帶去春日部了：外國遊客一年暴增4.6倍（圖／截自春日部經濟新聞）

台灣大學生：「從小就愛小新，終於來到他的故鄉」

其中，台灣訪客的故事格外令人動容。

正在台灣某大學就讀的陳同學（20歲），與3名朋友一起踏上春日部。她們雖曾多次造訪日本，卻是第一次來到春日部。陳同學從小就是蠟筆小新的忠實粉絲，一踏進觀光諮詢處，滿臉笑容地說：「終於來到小新的故鄉了！」

這不是個案，而是一個世代的集體情感。觀光協會的問卷調查顯示，高達84.3%的訪客年齡在34歲以下，而98.7%的受訪者表示，來春日部的目的就是為了蠟筆小新。

折原章哲對此提出了一個精準的分析：「當年看著小新動畫長大的孩子，現在已到了可以自己出門旅行的年齡。」這個時間點，正好與台灣、韓國、東南亞乃至歐洲的《蠟筆小新》播出年代高度吻合。

小紅書、TikTok、YouTube：社群媒體點燃聖地巡禮之火

然而，讓春日部從「懷舊情懷」跨越到「爆紅目的地」的關鍵，是社群媒體的力量。觀光協會調查顯示，外國遊客得知春日部的資訊來源中，小紅書、TikTok、YouTube赫然排在前列。記者在Instagram搜尋「Shinchan Kasukabe」，跳出的是無數外國遊客拍攝的探訪影片，詳細介紹交通方式、必訪景點與拍照打卡地點——每一支影片，都在帶來新的訪客，而新訪客又拍出新的影片，形成一個不斷自我擴大的流量漩渦。

台灣人的蠟筆小新情懷有多深？

對台灣人而言，《蠟筆小新》絕不只是一部外國動畫，而是真正意義上的「共同記憶」。

1990年代，《蠟筆小新》進入台灣市場後，迅速成為無數家庭的客廳日常。野原新之助那個不按牌理出牌、口無遮攔卻出人意料充滿溫情的個性，征服了從孩童到大人的各個年齡層。如今，這一批當年的小粉絲已長大成人，有了自己的旅遊預算，也有了和「小新的故鄉」面對面的衝動。

春日部市在整座城市中保留了大量與小新相關的元素，從商店街的彩繪、角色立牌，到專屬紀念品與主題餐飲，讓到訪的粉絲能在現實空間中重溫那段童年記憶——這種「把記憶具體化」的旅遊體驗，正是台灣遊客甘願特地飛往這個非熱門城市的真正原因。

這波由懷舊情懷引爆、由社群媒體推波助瀾的聖地巡禮熱潮，讓春日部這個原本默默無聞的埼玉縣小城，意外成為2026年日本最值得關注的新興觀光目的地之一。而對台灣人而言，去一趟春日部，不只是一次旅行，更是和自己的童年，來一場遲到多年的重逢。

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