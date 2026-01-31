日本時報：高市早苗擬3月下旬訪美 川普政府可能以「國賓」規格接待

川普總統前往日本橫須賀與日本首相高市早苗登上「喬治·華盛頓」號航空母艦，同時向美軍部隊發表演講。 圖：取自日本首相官邸臉書

[Newtalk新聞] 日本媒體《日本時報》（Japan Times）報導，美國總統川普政府正考慮在日本首相高市早苗今年春季可能訪美期間，以國賓（state guest）最高規格接待。這項安排目的在凸顯日美兩國政府的密切合作，特別是在川普預定4月訪問中國之前。

報導引述日美政府消息人士指出，高市自去年10月上任以來首次訪美，訪期預計安排在3月下旬日本黃金週連假期間。美國方面將為高市舉行歡迎儀式、正式晚宴及其他活動，以展現對這位保守派領導人的重視。

報導指出，高市早苗的訪美行程目前存在變數，可能因2月8日日本眾議院大選結果而調整或取消。若執政黨自民黨與維新會的執政聯盟表現不佳，行程恐受影響。

川普多次讚揚高市為「強有力的領導人」，而高市上任後支持率維持高檔。雙方去年10月在東京會晤時，曾一同造訪橫須賀美軍基地並登上航空母艦，展現緊密關係。

此潛在高規格接待反映日美同盟在川普第二任期內的優先地位，尤其面對中國相關議題時，雙方希望透過高市訪美強化戰略協調與互信。

