日本暗夜7.5強震！海嘯警報調降 魚缸狂晃畫面曝光

即時中心／林耿郁報導

日本北部近海當地時間8日晚間23時15分左右，發生7.6級地震。氣象廳向北海道太平洋沿岸中部、青森縣太平洋沿岸、岩手縣發佈海嘯警報，預計海嘯將高達3米。9日凌晨氣象廳將「海嘯警報」下調為「海嘯注意」級別，同時發布修正數據，將震級下修為7.5級地震，震源深度54公里。

青森縣於地震中至少有16人受傷，另外在岩手縣久慈港觀測到最高70米的海嘯，沒有造成嚴重災情；日本政府已就強震設立官邸對策室，預計天亮後相關災情就會逐漸明朗。

有網友在X上發表自家魚缸狂晃的畫面，缸內水體不斷溢出，顯見當時的震感強烈程度。





