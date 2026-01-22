日本暫停重啟全球最大核電廠 反應爐處於穩定狀態
（中央社東京22日綜合外電報導）營運單位今天表示，日本境內全球最大核能發電廠在重啟程序啟動僅數小時後已暫停相關作業，反應爐目前仍「處於穩定狀態」。
法新社報導，位於新潟縣的柏崎刈羽核電廠擁有7座反應爐，自2011年福島核災後停運至今。該廠6號反應爐在獲得核能監管機構最終核准、且社會輿論分歧嚴重的情況下，於昨晚啟動重啟作業。
東京電力公司（TEPCO）發言人小林（Takashi Kobayashi）向法新社表示：「在反應爐啟動程序期間，監控系統的警報響起，因此目前已暫停相關作業。」
他並說，反應爐「狀態穩定，廠外未檢測到任何放射性影響」；並指出，營運方「正在調查事故原因」，目前尚無法說明何時恢復運轉。
此次重啟原訂於20日進行，但由於上週末發現與反應爐警報相關的技術問題而延後。東京電力公司表示，該問題已於18日排除。
柏崎刈羽核電廠以潛在發電容量計算為全球最大核電廠，不過此次僅重啟7座反應爐之中的1座。
2011年，一場規模巨大的地震與海嘯導致福島第一核電廠3座反應爐發生爐心熔毀，日本隨後全面停用核能發電，柏崎刈羽核電廠也因此停機。
然而，資源匱乏的日本如今希望重啟核能，以降低對化石燃料的依賴、在2050年前實現碳中和目標，並滿足人工智慧帶動的能源需求成長。
柏崎刈羽核電廠是東京電力公司自2011年以來首座重啟的核能機組。該公司同時負責營運目前正在除役中的福島第一核電廠。（編譯：嚴思祺）1150122
