日本暴雪增至35死、393人傷 政府官員示警北部氣溫驟升有雪崩風險

日本連日暴雪災情慘重，根據日本消防廳統計，自1月20日極端降雪以來，截至今日已造成，全國35人死亡、393人受傷。日本政府今天並警告，隨著北部地區氣溫驟升，可能發生雪崩。

日本青森市一條被雪覆蓋的街道，汽車寸步難行。（Photo by JIJI Press / AFP／Getty Images）

自1月下旬以來，持續的大雪讓青森等北部地區幾乎被約兩公尺厚的積雪掩埋，極端降雪導致交通癱瘓並有房屋倒塌，居民舉步維艱，學校及商家被迫關閉。

不過，周三氣溫回升，青森氣溫一度來到攝氏8度，官員表示，濕重的積雪有可能從屋頂滑落，增加受傷甚至致死的風險。

日本內閣官房副長官小崎正直在記者會上說：「我們呼籲受影響的居民務必小心，留意落雪及雪崩。」許多事故是居民遭屋頂滑落積雪壓傷，或是清理積雪時不慎從屋頂墜落。

據日本當地媒體ATV報導，青森地區周三地面積雪首次在四天以來降至1.6公尺以下，但交通混亂仍未緩解。電視畫面顯示，居民只能在由高牆積雪開鑿出的窄道中行走，兩側積雪高度遠超過行人。

根據富士電視台報導，新潟地區面向日本海，當地一名男子周二被發現死於自宅倒塌的積雪下，另有一人因車庫坍塌身亡。

政府已派遣自衛隊協助北部地區鏟雪。氣象預報員警告，週末起寒流將再度來襲，北部城市恐將迎來新一波降雪。