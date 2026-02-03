日本暴雪帶走30條人命 寒流週末再發威、恐影響眾院選情

2026年1月26日，日本福井縣降下大雪，民眾從眾議院改選的公告板前走過。共同社/路透社



日本沿日本海地區持續受大雪侵擾，多地積雪量已大幅超過往年紀錄，接連有高齡長者在除雪時喪命的事故發生，截至今日（2/3）上午已有30人離世。由於週末即將迎來眾議院改選，日本首相高市早苗呼籲選民考量天氣狀況，「量力而為」參與投票。

綜合日本媒體報導，受冬季氣壓及高空寒流影響，以北海道及本州沿日本海為中心的地區仍在持續降雪。截至日本時間今日凌晨5時，青森市積雪達1.75公尺，約為往年同期平均值的2.6倍，北海道札幌市則為整整1公尺，多地積雪量大幅超越往年水準。

日本總務省消防廳公布最新統計數字指出，截至今日上午6時，從上月20日起因降雪等因素導致的死亡人數，在北海道及7個縣總計達30人，分別是新潟縣12人、秋田縣6人、青森縣4人、北海道3人、山形縣2人，岩手縣、長野縣、島根縣各1人；另在13個都道府縣共有324人受傷。

其中，山形縣最上町於昨日下午發現一名85歲婦人跌落住家附近的水道，送醫後仍不治身亡。當地警方研判，這位婦人應該是在除雪時不慎失足而亡。

福井縣敦賀市也在同日下午傳出一名70多歲婦人遭掩埋於民宅前的積雪，在親屬發現送醫後仍宣告不治。警方判定死因為窒息，正在調查婦人是否在除雪時遭屋頂落雪活埋。

雖然降雪或將從今起趨緩，但日本氣象廳預估7日至9日間將再度出現惡劣天氣。由於日本眾議院改選將於8日舉行投開票，大雪是否會對選情造成影響備受外界關注。

日本政府3日在首相官邸舉行大雪相關閣員會議，高市早苗在會上表示，預計週末將再度出現大範圍降雪，指示相關部門務必確保選舉工作做好萬全準備，並呼籲選民「考量當日天氣狀況，量力而為參與投票。」

日本防衛大臣小泉進次郎在內閣會議後的記者會上表示，防衛省與自衛隊已在青森市孫內地區展開高齡住戶的屋頂除雪作業，今日亦將持續在青森市的4個地區進行。他強調，自衛隊已備妥除雪設備，將持續與相關部門緊密合作，以高度警覺的態勢應對。

