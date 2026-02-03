日本暴雪引發停車亂象！金澤頻傳「未繳費離場」 業者無奈貼告示喊話

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

日本近期接連降下大雪，部分地區卻出現罕見亂象。石川縣金澤市自1月下旬遭遇破紀錄暴雪後，多處收費停車場陸續傳出駕駛未繳停車費就離場的情形，造成業者損失。

日本近期接連降下大雪，部分地區卻出現罕見亂象。（示意圖／Unsplash）

據《北國新聞》報導，金澤市1月25日短短6小時內降雪量達37公分，創下當地新高紀錄，截至2月2日晚間，積雪深度仍有36公分，是平均值的4.5倍。

有停車場業者透露，積雪只要超過30公分，就無法正常停車。今年降雪量接近往年的兩倍，根本來不及除雪，加上大雪封路，營收也較往年下滑三成。此外，有停車場因積雪硬化，導致鎖板無法抬起，或車位被積雪遮擋，駕駛停在車位外，最後未繳費就離場的情況。

不只民營停車場受衝擊，市立公園管理部門主管表示，即使停車鎖未啟動，多數民眾還是會主動繳費，但依過往經驗推估，僅僅是1月份，類似未繳費情況恐怕也有約100起。

報導指出，在投幣式停車場未繳費離場，可能涉及妨礙商業營運的罪名。為了減少損失，部分業者開始在車輛上張貼提醒告示「商店照常營業，但請務必繳費」，盼能降低類似情況發生。

