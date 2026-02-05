日本暴雪致災！2週已釀38死、413傷 本週末恐再有大雪

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

日本總務省消防廳最新報告指出，日本自1月20日開始的暴雪災情，截至今日共釀成38人死亡，413人受傷，災情橫跨15個縣，且災害正持續擴大中。

日本近期飽受暴雪災情肆虐，截至今日共釀成38人死亡，413人受傷，災情橫跨15個縣，且災害正持續擴大中。（示意圖／unsplash）

根據總務省消防廳發布的資料，大雪致死災情發生於北海道、青森縣、岩手縣、秋田縣、山形縣、新潟縣（最多，達14死）、長野縣、京都府及島根縣，積雪情況以東北區域及北陸四縣最為嚴重，日本政府也提醒，今日氣溫回溫，可能須慎防落雪、冰柱掉落甚至雪崩等二次災害。

據日媒報導，大雪災情可能還會持續，受到正形成的低氣壓和強烈的冬季大氣環流影響，日本北部地區可能在6日到8日之間出現大雪預警，日本氣象廳也表示，過往降雪量較少的日本東部及西部太平洋沿岸地區都可能降雪，民眾需防範雪崩、屋頂落雪及在除雪過程中也需注意可能發生的意外，這次災情中除雪意外是傷亡發生的主因之一。

