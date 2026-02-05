日本暴雪釀38死！暴風雪今晚再襲北海道

▲日本青森縣居民清理積雪。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本自1月20日起多地發生暴雪災情，總務省消防廳最新統計，已造成全國38人喪生，400多人受傷。氣象廳也指出，今日大範圍地區氣溫上升，積雪較多的地區需注意屋頂落雪、冰柱掉落、雪崩，而北海道、東北地區，7、8日會預期會下大雪，注意暴雪影響交通。

據日本NHK報導，消防廳截至今日上午8時30分統計，自1月20日的大雪災情，全國因雪有關的死亡人數上升至38人，包括除雪期間發生事故或突發性身體不適，新潟縣14人、秋田縣7人、山形縣5人、北海道與青森縣分別有4人，岩手縣、長野縣、京都府、島根縣各1人。

因大雪有關的受傷案例，全國共有413人輕重傷。

新潟縣上越市3日下午，有一棟房屋疑似因屋頂積雪過重，導致倒塌，一名據信60多歲的男子被發現埋在房屋下，當場確認死亡。北海道、青森和新潟三縣都有民眾發生除雪事故，包括在除雪時被掉落的屋頂積雪掩埋，還有一名男子腿部遭鏟雪車捲入，送醫不治。

日本氣象廳表示，持續籠罩日本的冬季氣壓模式已經減弱，日本海沿岸許多地區已經停止降雪。青森市積雪一度達到180公分，但自昨日起氣溫上升，積雪快速融化，今上午以快速下降到139公分。受快速融雪影響，該市路面狀況惡化導致大塞車，車道旁的積雪猶如兩座高牆，擠壓車道寬度。

預計4日白天，日本北部和北陸地區的氣溫將回升，提醒民眾注意防範屋頂落雪、冰柱落下、雪崩以及除雪作業中的意外事故，除雪時不要單獨行動，要由其他家人或鄰居陪同，同時攜帶手機，以及在除雪時配戴繩索與安全帽。

氣象廳也指出，受快速發展的低氣壓系統影響，北海道地區與東北地區的風雪會逐漸增強，6日可能出現能見度為零的嚴重暴風雪；日本海沿岸為主的地區，本月7日與8日預期會下大雪，北海道地區要留意暴風雪引發的交通影響，日本海沿岸居民須注意強降雪可能對交通造成的影響，並防範雪崩和積雪導致的停電等風險。

