日本暴雪19死！青森積雪183公分… 政府緊急出動自衛隊救災

據日本媒體今天（2/2）報導，日本暴雪持續，在新潟、秋田等地區，已累計19人因大雪事故而死亡，青森市昨天積雪高達183公分，緊急請求自衛隊支援救災，今天一早約30名自衛隊員出動，在當地協助除雪等作業進行。

據《富士新聞網》與TBS電視台報導，日本正在遭遇破紀錄的大雪，各地出現事故，日本總務省消防廳的統計數據顯示，自1月20日以來，截至今天上午8時30分，新潟、秋田等地區，已累計19人因大雪事故而死亡。

截至昨天下午4時，青森縣青森市的積雪達183公分，為往年的2.5倍，青森縣政府同天晚間請求政府出動自衛隊救災。

日本防衛省今天宣布，有關青森縣的救災請求，約30名自衛隊員已經出動，今天上午開始在當地進行救災。

這次的援助對象，主要為青森市內的高齡者，自衛隊將協助進行屋頂除雪作業、調查資訊等行動。

積雪對交通造成阻礙，青森市今天宣布，由於上下學路段的除雪作業尚未完成，所有公立中小學全面停課。

報導指出，日本沿海地區大雪持續，預計明天仍有間歇降雪，民眾務必提高警覺。

