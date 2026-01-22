日本曝光射程逾千公里新型反艦導彈 海陸空通用具隱身桶滾機動

日本防衛省採購技術與後勤廳曝光最新「島嶼防禦導彈」測試訊息。外型設計獨特，非傳統圓柱狀。 圖：翻攝ATLA官網

[Newtalk新聞] 日本防衛省採購技術與後勤廳（ATLA）最新曝光一款新型反艦導彈測試訊息，宣稱該導彈射程超過1000公里，具高度隱身設計及獨特桶滾式機動能力，可從海陸空多平台發射，引發國際關注。這款被稱為「島嶼防禦導彈」的武器，由川崎重工研發，預計2027年起批量部署，強化日本在西南諸島的防衛能力。

國際軍媒統整訊息，指出日本「島嶼防禦導彈」搭載XKJ301-1渦扇發動機，提升燃油效率，採用亞音速飛行模式，實現遠距離打擊。據日本官方表示，其射程將超越現役12式反艦導彈的改進型的1000公里，僅次於美製「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈。而曝光的照片顯示：導彈體積大於挪威與美國聯合研發的「海軍打擊飛彈」（Naval Strike Missile，NSM），專門針對中大型水面艦艇。

最突出特點在於其海陸空通用性，可搭載於海上驅逐艦或護衛艦、陸地機動發射裝置，以及空中戰鬥機等多種平台，提升部署靈活性。導彈外形注重隱身，進氣口呈S形設計，彈頭與多面體彈體降低雷達反射面積。導引系統採用GPS輔助慣性中繼制導，末端階段則切換紅外成像與射頻複合模式，提高命中率並抵抗干擾。

訊息揭露，日本「島嶼防禦導彈」展現獨特桶滾機動特性，在攻擊末段進行螺旋形軌跡飛行，以規避艦載近防系統的攔截。相較NSM的U形機動，此設計更複雜，以降低被攔截機率，並從多方向同時打擊目標。美國軍媒《戰區》（The War Zone）評估，這種機動飛行方式可為日本提供新型反艦手段，但具體突防效果尚未有量化數據。

據傳日本計畫以此導彈為基礎，發展模組化彈頭衍生型，包括對地攻擊導彈及巡飛監視武器，模糊巡航導彈與無人機界限。遠射程賦予顯著滯空能力，自衛隊可將其部署更近目標區域，擴大作戰範圍。

儘管日本宣稱此導彈提升防禦，但中國媒體質疑其實際效能，並解讀為凸顯日本軍事野心擴張，加劇地區緊張。

