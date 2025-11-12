日本替觀光公害政策找財源 擬調漲出國稅逾2倍

（中央社東京12日綜合外電報導）日媒報導，日本政府正在研議把國際觀光旅客稅（出國稅），從現行的1000日圓提高到3000日圓（約新台幣610元）以上，並有意把增加的稅收用於因應觀光公害。

「每日新聞」11日報導，日本政府2019年起向訪日外籍客與出境旅客，開徵每人1000日圓（約新台幣204元）出國稅。這替日本政府於2023年度帶來399億日圓的稅收。

而日本政府正在推動討論2026年度稅制改正大綱。日相高市早苗就任首相前的9月30日，曾在自民黨總裁選舉的政見討論會上表示，「即使出國稅漲到3000日圓也想使用」。

廣告 廣告

報導指出，日本政府正在評估調漲出國稅到3000日圓以上，並把稅收用於處理觀光公害（overtourism，又譯超限旅遊）帶來的亂象，如交通機關混亂與遊客違規。

關於日本旅客面對漲價可能降低出國旅遊的意願，日本政府對此的配套措施為考慮大幅調降日本人申請護照的手續費。

日本公民目前申請有效期限10年的護照時，線上申請的手續費為1萬5900日圓，其中1萬日圓為日方保護僑民的相關財源。根據日本政府相關人士透露，官方加徵出國稅的話，有可能會調降最多1萬日圓左右的護照申請手續費。

而這些增加訪日外國人負擔的政策，有望緩解觀光公害的同時，也可能減少國際旅客到日本遊玩的意願。日本政府內部也有人主張應該要審慎討論此事，認為「有必要充分考慮外國人與觀光業者的立場」。（編譯：楊惟敬）1141112