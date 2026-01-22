日本最人性化城市不是東京！網友狂推仙台「賞櫻直接包場」

一名網友日前在社群平台Threads發文表示，仙台已榮登其心目中全日本最人性化的城市。

該網友詳細說明仙台的諸多優點，首先是交通便利性極高，從仙台機場步行至機場捷運僅需3分鐘，且只有一個月台設計，完全不會走錯方向。搭乘機場捷運到市區也只需半小時即可抵達。

仙台車站的設計更是讓原PO讚不絕口。車站出來後有天橋系統連通十幾棟百貨公司，遊客可以在不受天候影響的情況下，整天穿梭於各大商場之間購物用餐。

若想前往近郊泡溫泉，車站內即有各家溫泉旅館提供的免費接駁車服務。原PO表示，在仙台旅遊期間完全沒有迷路過，也不需要搭乘市區地鐵，光是車站周邊就足夠逛上3天。

廣告 廣告

貼文曝光後引發廣大迴響，累積近50萬人次瀏覽。許多網友紛紛留言響應，其中最受推崇的是仙台的賞櫻體驗。有網友指出，由於多數台灣遊客會選擇前往東京、大阪等地賞櫻，仙台反而成為避開人潮的絕佳選擇，4月櫻花季期間不僅能夠包場賞櫻，機票與住宿價格也相對便宜許多。

除了賞櫻優勢，網友們也補充仙台的其他特色。當地著名的牛舌料理、隨處可見的毛豆奶昔，以及比東京便宜的物價水準，都是吸引遊客的亮點。

對於動漫迷而言，仙台更是日本花式溜冰選手羽生結弦的故鄉，也是動漫《排球少年》的聖地巡禮地點。有網友表示，仙台非常適合帶長輩旅遊，走一整天也不會感到疲累。不過也有網友指出仙台旅遊的缺點，主要集中在機票價格部分。有人提到機票從2024年的22,000元漲到2026年的26,000元，冬季機票價格尤其昂貴。儘管如此，多數網友仍對仙台給予高度評價，甚至有人表示已決定每年都要前往仙台自助旅遊。

仙台市是日本宮城縣首府，位於東北地方中心，為該區最大城市及唯一的政令指定都市。城市名稱源自戰國名將伊達政宗於1600年擴建的仙台城，因城市綠意盎然而有「杜之都」美稱。面向太平洋仙台灣，四周被山脈與河川環繞，自然環境優美，是日本東北地區的經濟、文化與學術中心。

更多品觀點報導

台南、仙台締盟20周年 黃偉哲赴日交流深化友誼

高市早苗民調78%卻解散國會 黃暐瀚：目標是修憲實現安倍遺願

