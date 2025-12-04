生活中心／綜合報導

萬眾矚目的日本最可愛國、高中生，經過一番激戰，終於出爐！來自鹿兒島縣的國一生穗野，福井縣的高一學生南里，都有一雙水汪汪大眼，從一眾參賽者中脫穎而出。接下來無論雜誌、廣告或模特兒邀約，都很可能會大量湧入。只不過，頒獎典禮才剛落幕，主辦單位竟就收到惡意中傷，及死亡威脅訊息。

主持人：「參賽編號10號穗野同學，恭喜恭喜。」

滿臉不敢置信！來自鹿兒島縣的國一生穗野，打敗3萬5千多人，奪下2025年，日本最可愛女子國中生封號。披上紅色戰袍、戴上后冠的這刻，穗野難掩，內心激動！

最可愛女子國中生冠軍穗野：「首先真的要向所有支持我的人說，真的真的真的謝謝你們。」

日本最可愛女國高中生結果出爐 主辦竟收死亡威脅訊息

最可愛國中生神似周子瑜（圖／民視新聞）

穗野在社群上，擁有1萬5千名粉絲。自拍美照，浪漫長髮，配上空氣瀏海，水汪汪的大眼，神似韓國女團TWICE成員周子瑜。實在很難想像，她今年只有13歲！奪下冠軍，穗野除了可以獲得約新台幣11萬的獎金，未來星途更是看好。不讓國中生專美於前，最美高中生更是競爭激烈。

主持人：「參賽編號13號南里同學，主持人，恭喜恭喜。」

4萬多人爭后冠，得獎者，得人氣、美貌兼具，才能獲得評審青睞聽到獲獎！來自福井縣的高一學生南里，雀屏中選後，驚喜到抱著獎盃，哭到話都說不清。

日本最可愛女國高中生結果出爐 主辦竟收死亡威脅訊息

來自福井縣的高一學生南里，雀屏中選後（圖／民視新聞）主持人vs最可愛女子高中生冠軍南里：「將來想成為什麼樣的女性呢，將來想要成為，笑容滿面，能讓大家嚮往的人。」

一雙大大的眼睛，年僅16歲的南里，就像是從少女漫畫中走出來的女主角。抱回桂冠，及約新台幣10萬元獎金。對南里來說，更是她實現夢想的第一步！因為不少獲獎者長大後，都活躍於演藝圈。南里期許自己能成為正能量藝人。只不過，比賽才剛落幕兩小時，主辦單位及參賽者，就接到許多惡意攻擊，甚至包含死亡威脅。由於參賽者幾乎都未成年，大會不敢大意，報警處理，但這些惡意行徑，也讓高人氣比賽，蒙上一層灰。

