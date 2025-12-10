日本最可愛高中生出爐！16歲「制服蘿莉」奪冠 大眼甜萌爆紅

記者林汝珊／台北報導

「日本最可愛高中生」由南里（なんり）奪冠。（圖／翻攝自IG）

2025年度「日本最可愛高中生」選美結果出爐，由來自福井縣的16歲高一女生南里（なんり）奪冠。南里宛如漫畫女主般的誇張大眼睛走紅網路，被網友稱讚彷彿從少女漫畫走出來的人物。她不僅摘下后冠，還囊括「SNOW賞」與「日本最可愛高一生」兩項大獎，引起討論。

南里擁有水汪大眼，可愛模樣爆紅。（圖／翻攝自IG）

由日本雜誌社《modelpress》主辦的年度選美比賽競爭激烈，全國超過4.3萬名高中女生報名參加，經過層層篩選，最終僅有15位選手登上決賽舞台。南里以甜美外貌、自然親和力以及穩健的舞台表現，成功吸引評審與觀眾目光，榮登2025年「日本最可愛高中生」。

南里被網友譽為「少女漫畫女主角」，決賽舞台上，南里身穿米白色毛衣與灰色百褶短裙，肩披紅色帶白毛邊披風，頭戴精緻小皇冠，手抱象徵榮耀的金色獎盃，微笑向觀眾揮手致意，甜美又充滿青春活力。

