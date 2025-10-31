日本最嚴重熊害年 累計11死 自衛隊介入

日本因極端氣候、暖化關係，自然環境遭破壞，導致野熊大量下山進入人類生活區。遭到熊襲擊的死傷事件創有統計以來最多，全日本累計已11死。災情最嚴重的秋田縣甚至請求國家協助，防衛省派遣自衛隊進駐秋田，與縣政府討論防範對策。而日本政府不排除今年熊害達到災害等級，因此召開熊對策內閣會議，商討因應方案。

日本熊害創最惡劣，遭熊襲擊死亡案例累計11起。（示意圖／shutterstock 達志影像）

日本NHK電視台記者 小川裕生：「開槍了，底下開槍了！」

日本NHK電視台記者 坂本京花：「公園內傳出了槍聲。」

日本NHK電視台記者：「獵人比出了圈圈的手勢。」

全日本到處傳槍響，居民人心惶惶，怕的不是子彈不長眼，而是槍口的那端。

日本NHK電視台福井分局主播：「幼兒園發現有熊...」

日本NHK電視台山形分局主播：「今天也發生熊目擊...」

日本NHK電視台福島分局主播：「男性遭到熊攻擊...」

日本NHK電視台岩手分局主播：「熊目擊消息不斷傳出，警察加強...」

日本近來野熊不只頻繁出沒，地點更是遍布城市鬧區。例如馬路邊長有果實的行道樹上、自家庭院種的果樹上、車來人往的幹道底下──

日本NHK電視台記者 望月元椰：「可以看到熊在草叢裡跑動。」

甚至闖進市中心的銀行地下停車場，令民眾更覺害怕的，是儘管該地區有縣政府大樓、市政府大樓，如此車水馬龍的人類活動區，熊仍然如入無人之境。

當地居民：「太可怕了，我就住旁邊而已。」

熊出沒地點不只從郊區移往市區，學校的目擊案例也大幅增加。山形縣一所小學監視器拍下了驚人畫面，野熊加速往大門衝去又瞬間煞停，接著兩腳站立似乎想進去，下一秒，不知為何往右邊跑去，硬生生撞上玻璃門，受到驚嚇的熊轉頭消失在黑夜中。被撞的大門玻璃碎了一地，幸好巡查一圈後，沒有發現熊躲在校舍裡。同樣是山形，一所高中的體育館內竟然有熊爬上了分隔網，而且幾乎要「登頂」，師生趕緊撤往安全區域，爬夠了的熊則默默離去。

警察廣播：「這個區域收到了熊出沒報案，這個地區有熊出沒。」

位於市區的大學也難逃熊光臨。遭到熊入侵的學校，基本上都會至少停課一天，部分校方甚至禁止學童進行戶外活動、取消校外遠足，雖然安全第一，卻也影響了學生的上課心情與教學品質。

幼兒園老師：「熊來了！ 快跑！」

與大自然比鄰而居的幼兒園，現在更是多了一項防災演習課題。

森林綜合研究所學者 大西尚樹：「可以肯定的是，熊的生活圈、出沒圈已經進入了住宅區，很有可能在你開門的那瞬間熊剛好就在門外，再說得極端一點，從門口到汽車這5公尺的距離，最好都要保持相當的警覺。」

熊與人已經沒有了分界線，非常時期，日本制定非常方法，允許一定條件下地方政府可直接下令開槍驅除野熊；根據官方統計，這項「緊急槍獵法」從今年9月實施以來，各地已累計6起槍獵。另外，熊擊死亡人數達到11人，是熊害狀況最惡劣的一年。

其中災情最為慘重的秋田縣，已發生2死、52傷，縣府無計可施，只好向防衛省求救，遞交請求書給大臣小泉進次郎，希望自衛隊能幫忙，還給秋田人安心安全的生活。防衛省火速派員前往秋田，與縣府討論具體驅除、防範對策。同時，民間也想方設法自我保護。

長野縣知名觀光地──輕井澤，當地自治單位啟動「驅熊犬」訓練，讓狗進入森林遊憩區域透過吠叫與威嚇把熊趕走。民間企業也與農家合作，嘗試用無人機發出聲響及光線，將熊驅趕至農園外，維護生命安全、降低農業損失。

