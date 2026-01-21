日本最大二手服飾收購品牌「寶物工廠」以「價值再生工廠」理念 重塑二手時尚消費新體驗

圖：「trefac style」預計未來在台灣進行多店鋪拓展。(圖/台灣寶物工廠提供)

在永續風潮與循環經濟日益受到重視的今天，台灣的二手消費市場正迎來嶄新的面貌。源自日本、擁有近三十年歷史的二手流通領導品牌「Treasure Factory 寶物工廠」，自2021年正式成立台灣法人以來，以其獨特的「價值再生」理念與成熟的商業模式，為台灣消費者提供了一個從收購到販售都更加透明、多元且可信賴的二手服飾收購與商品流通平台，掀起一股新的消費思維。

源自日本的「價值再生」哲學，台灣落地生根

寶物工廠的企業核心理念深具人文溫度。其日本母公司創立於1995年5月25日，公司名稱即寓意著「寶物的工廠」。創辦人認為，當物主不再需要某件「物品」時，它便暫時失去了價值。寶物工廠的使命，正是成為一座「價值的再生工廠」，透過專業的鑑定與流通，為這些物品重新賦予價值，並將其傳遞給下一位珍視它的人。2021年4月1日，這份理念正式跨海來台，成立「台灣寶物工廠股份有限公司」，決心將日本累積的深厚經驗與系統，服務廣大的台灣消費者。

圖：寶物工廠於2025年12月首度海外拓展，服飾專門店「trefac style」台北公館開幕。(圖/台灣寶物工廠提供)

核心業務：一站式多元收購，二手服飾收購為主力

在台灣，寶物工廠延續其多元經營的優勢，服務項目廣泛。核心主打之一即是高透明度的二手服飾收購，範圍涵蓋設計師品牌、精品服飾、潮流品牌服飾、包包、鞋類及各式配件。有別於市面上多數業者僅聚焦於CHANEL、HERMES等高單價精品，寶物工廠的收購方針更為親民與全面，無論是有品牌的精品，或是品質良好的無品牌服飾、日常衣著，皆在評估收購範圍之內，真正實踐「從平價到高價」的全範圍服務。

此外，為實現「多元化商品流通」的目標，寶物工廠的收購品項不僅限於服飾，亦涵蓋公仔、遊戲主機等重要服務項目，滿足消費者處理各類閒置物品的需求。

兩大關鍵優勢，建立市場差異化

寶物工廠在台灣市場的競爭優勢主要立基於兩大支柱：

一、收購品項與價格帶的廣度：正如前述，其「不拘一格」的收購政策是一大亮點。對於擁有非精品品牌、但狀態良好的服飾或商品的民眾而言，寶物工廠提供了一個可靠的變現管道。這種廣泛的包容性，使其能接觸到更廣泛的客群，並建立起龐大且多元的商品庫存。

二、數據驅動的合理訂價系統：公司透過自行開發的POS系統，長期累積並分析日本與台灣市場的海量交易數據。這套系統能精準評估商品的市場流通價值，應用在收購端，能提供令顧客信服的鑑價與收購金額；應用在銷售端，則能制定出合理且具吸引力的售價。這項科技優勢確保了價格的公正性與透明度，無論是賣家還是買家，都能在此獲得安心、公平的交易體驗。

鎖定全齡客群，立足北台灣展望全島

寶物工廠的服務對象不分男女老少，致力於滿足各年齡層處理閒置物品或尋寶購物的需求。目前經營主力區域集中於大台北地區、新北市及桃園市，並以實體門市與線上平台並進的方式服務顧客。未來，公司亦規劃將這份「價值再生」的服務拓展至台灣更多縣市，讓循環經濟的理念深入各地。

圖：台灣寶物工廠提供。

品牌願景：打造永續生活的良性循環

台灣寶物工廠董事長表示：「我們不只是二手商店，更是推動社會價值觀轉換的橋梁。每件被收購的商品，背後都是一個減少浪費、資源再利用的環保行動。我們希望透過專業、可信的服務，讓台灣民眾更輕鬆地參與循環經濟，同時也能以便宜的價格購入高品質的商品，實現聰明消費與永續生活的雙贏。」

隨著消費者環保意識抬頭，對二手商品的接受度日益提高，寶物工廠的進駐與深耕，無疑為台灣的二手流通產業注入了國際化的活水與創新的服務標竿。

蝦皮賣場：寶物工廠 – Treasure Factory Taiwan 官方旗艦店