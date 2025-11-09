日本最大商學院將來台拓點 GLOBIS校長崛義人：2國經濟高度合作
〔記者楊綿傑／台北報導〕企業跨國投資、人才跨國就業風氣日盛，進修學習也邁向多元化。瞄準台灣與日本深厚情誼，日本最大商學院 GLOBIS University 預計明年上半年在台灣成立據點，將引進其特殊生態系，整合教育、創投與知識分享，結合 MBA 與企業教育解決方案，培育企業所需人才。
據統計，台灣赴日留學人數已突破 5300 人，連續3年成長，其中商管與技術管理學程的需求增幅最高。GLOBIS 觀察，隨著生成式 AI、永續轉型與跨國營運需求升高，台灣企業對中高階管理人才的領導力與策略思維需求持續擴大。GLOBIS 目標是將結合其在日本與亞太市場的經驗，協助台灣企業與專業人士在新時代中加速職涯與組織升級。
GLOBIS 創辦人暨校長崛義人(Yoshito Hori) 表示，會想在台灣開設據點，是因為自己本身就很喜歡台灣，日本311大地震時，台灣踴躍捐款幫助日本，應該說日本人都很喜歡台灣。而目前包括台積電、鴻海等台灣大企業也都有在日本投資，台灣與日本在經濟上是呈現高度合作的，再加上學院在台灣已經有10名校友，未來想擴大形成1個社群。
崛義人提到，盼透過融合科技與創新的 Technovate 理念，以及啟發志業精神(Kokorozashi)的教育方法，協助更多領導者找到自身的使命，並將理想化為行動。透過學習方式彈性且收費相較於前往歐美深造低廉的特性，盼在台灣開展更多 MBA 與企業教育，讓專業人士不僅能掌握數位時代的關鍵能力，也能培養面向社會、推動變革的領導力。
GLOBIS University 英語 MBA 課程主任 Kelvin Song 提到，MBA 課程設計以實務為核心，透過國際講師授課與企業案例討論，幫助學員在真實商業情境中鍛鍊決策力與管理思維。透過學習，許多學員能將課堂討論直接應用於工作現場，「學以致用」正是 GLOBIS 在推動教育的特色之一。
