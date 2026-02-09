日本最大在野陣營選舉慘敗 立民大咖落選一覽

（中央社東京9日綜合外電報導）日本立憲民主黨與公明黨成立的「中道改革聯合」在眾議院選舉大敗，許多立憲民主黨（立民）出身的資深候選人落選，像是枝野幸男、小澤一郎、安住淳等人。

第51屆日本眾議院選舉於今天上午確定全部465席議席。自民黨取得316席，單獨超過法定2/3門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄；自民黨加上日本維新會的36席，執政聯盟總共352席。

相較之下，中道由公告前的167席（若加上5名公告前不尋求連任者為172席）大幅萎縮至49席。

「朝日新聞」統整出立民受矚目的候選人落選與當選情況。

●落選

松木謙公、逢坂誠二、石川香織、小澤一郎、鎌田さゆり（鎌田sayuri）、安住淳、玄葉光一郎、枝野幸男、本庄知史、江田憲司、阿部知子、海江田萬里、手塚仁雄、松尾明弘、吉田晴美、酒井菜摘、松下玲子、末松義規、米山隆一、渡邊周、近藤昭一、牧義夫、岡田克也、山井和則、尾辻加奈子、樽床伸二、井坂信彦、馬淵澄夫、龜井亞紀子、大串博志、川内博史、新垣邦男

●當選

神谷裕、有田芳生、階猛、野田佳彦、泉健太、小川淳也、渡邊創、野間健

●於單一選區失利但在比例代表「復活」當選

山岡達丸、金子惠美、大島敦、田嶋要、早稻田夕季、笠浩史、後藤祐一、落合貴之、長妻昭、西村智奈美、菊田真紀子、近藤和也、重德和彦。

「日本經濟新聞」報導，代表中道且公明黨出身的28名候選人全數當選；從立民整合到中道的前眾議員共144人，而這次立民出身的當選者縮減至21人，規模約為原來的1/7左右。（編譯：楊惟敬）1150209