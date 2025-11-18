日本最大娛樂經紀宣布中國市場喊卡！取消上海公演 偶像男團活動也取消

娛樂中心／綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事」挺台言論持續在中國延燒。（圖／翻攝自X平台 @kantei）

日本首相高市早苗7日在國會「台灣有事」發言，導致中日外交關係近日急速降溫，除了政治對立升高，連帶衝擊娛樂與文化產業。日本最大娛樂經紀公司之一「吉本興業」今（18）日宣布，原定於本月20日至22日登場的「第11屆上海國際喜劇節」4場專場演出全面取消，理由為「不可抗力因素」。這是自中日關係惡化以來，首個正式宣布暫退中國市場的大型日本演藝經紀公司。

吉本興業在上海藝術節旗下的四場公演宣布取消（圖／翻攝自微博）

「台灣有事」說法一出，引發北京強烈反彈。中國外交部除發表抗議聲明外，官方媒體與輿論也掀起「抵制日娛」浪潮，多項日本文化活動與影片因此受波及。

廣告 廣告

日本吉本興業近日聲明中指出：「原計畫於上海國際藝術節旗下的『喜劇特別公演』，因不可避免的情勢變化，決定取消全部四場演出。」該公司自2019年起多次參與上海國際喜劇節，帶來以綜藝、漫才、即興劇場為主的演出內容，在中國積累不少粉絲。此次突然喊卡，讓外界認為是出於政治壓力的無奈之舉。

吉本興業創立逾百年，是日本歷史最悠久、影響力最大的日本綜藝經紀帝國（圖／翻攝自維基百科）

創立於1912年的吉本興業，是日本歷史最悠久、影響力最大的日本綜藝經紀帝國之一，旗下培養出無數知名大咖搞笑藝人與綜藝節目。該公司近年積極拓展亞洲市場，2019年還與中國合作成立內容平台「吉本娛樂（上海）」，象徵日中文化交流的重要橋樑。如今卻被迫中止演出，象徵雙方文化互信再度降至冰點。

日本偶像男團JO1的粉絲見面會也宣布取消（圖／翻攝自微博）

除了吉本興業喊停外，日本男團JO1原訂28日在廣州舉辦粉絲派對，也於昨日宣布取消，主辦方以「不可抗力」為由暫停活動。中國粉絲則在網上留言挽留：「來不了內地也沒關係，港澳都可以，只要別放棄中國！」同時，《央視新聞》報導多部日本電影如《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》《工作細胞》均暫緩上映。外界分析，這波文化杯葛恐將持續擴大。

更多三立新聞網報導

「野生李珠珢」日本應援被捕獲！東京巨蛋應援 日媒報導球迷也發現了

陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話

木村拓哉買新iPhone17直擊！舊手機登熱搜 粉絲驚訝：竟然跟我一樣

姚惠珍慘了！公開影射與太子牽扯不查證挨告《壹蘋》怒發3點聲明反駁

