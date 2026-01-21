日本最大核電廠福島核災後首度重啟 居民疑慮未解

（中央社柏崎21日綜合外電報導）日本東京電力公司今天表示，全球最大核電廠柏崎刈羽核電廠6號機組將於今天晚間重啟，這是自2011年福島核災以來首次恢復運轉，儘管當地居民對安全問題仍持續感到擔憂。

柏崎刈羽核電廠位於日本新潟縣。新潟縣知事上個月批准了核電廠重啟，但公眾意見仍然嚴重分歧。

東京電力公司在今天獲得最終批准後表示，他們正在「進行準備工作…並計劃在今天晚間7時過後移除控制棒，啟動反應爐」。

數十名多為長者的抗議民眾昨天冒著嚴寒氣溫，在核電廠入口附近的雪地裡示威。這座核電廠的建築物沿著日本海海岸線排列。

廣告 廣告

73歲的居民阿部由美子告訴法新社：「在柏崎生產的是東京要用的電，為什麼要讓這裡的人們承擔風險？這完全沒有道理。」

根據去年9月進行的一項調查，約有60%的居民反對重啟，而37%的居民表示支持。

以潛在裝置容量計算，柏崎刈羽核電廠是全球最大的核電廠，不過今天重啟的僅是7座反應爐的其中一座。

2011年3月，東日本大地震和海嘯導致福島核電廠3座反應爐熔毀，日本隨後關閉了所有核電廠，這座設施也因此停擺。

然而，資源匱乏的日本如今希望重啟核能，以減少對化石燃料的依賴，在2050年前實現碳中和，並滿足人工智慧（AI）等領域日益增長的能源需求。

日本首相高市早苗已對使用核能表達支持。（編譯：李佩珊）1150121