日本最奇特的溫泉體驗Top 4！砂浴、足元湧出、湯揉、猴子泡溫泉一次收！

身為全世界火山噴發最頻繁的區域之一，日本擁有110座火山（目前日本列島中只有四國沒有活火山），這也讓它境內遍布溫泉。全國約有3,000個溫泉區，源泉更超過27,000處，從歷史悠久的溫泉鄉到現代化的泡湯體驗讓人眼花撩亂，常常讓遊客選擇障礙。不過有些溫泉體驗卻非常獨特，像是將人埋入被溫泉水加熱過的沙子中，或是泉水直接從泡湯者腳底湧出，還是將極高水溫的溫泉以長板子攪拌，甚至還有以參觀「泡湯者」聞名的溫泉！現在就讓我們一起來看看～

草津溫泉用來散熱的木造引水系統「木の樋」（Image Source : Getty Creative）

【日本最奇特溫泉體驗推薦】

＊砂浴・指宿溫泉

＊足元湧出溫泉・鶴之湯溫泉等

＊湯揉・草津溫泉

＊猴子溫泉・地獄谷野猿公苑

指宿海邊散發熱氣、冒著白煙的海灘（Image Source : Getty Creative）

位於鹿兒島縣薩摩半島南端的指宿氣候溫暖，四周環繞著群山與島嶼，散發著南國般的悠閒氣息，因此讓它贏得「東方夏威夷」的別名。當地為了促進旅遊和節省空調費用，每年5~10月之間政府機關和銀行職員，都會以夏威夷襯衫為制服，也成為一大特色。不過這座距離鹿兒島市約50公里的城市，最吸引遊客的還是溫泉。

指宿溫泉因砂浴而顯得與眾不同（Image Source : Getty Creative）

指宿溫泉是摺濱溫、彌次湯溫泉、二月田溫泉等溫泉的統稱，其中特別是摺濱溫泉的「砂浴」（砂むし），讓它在多如過江之鯽的日本溫泉中脫癮而出！在指宿火車站東南方的海岸線上，延伸著大約1公里、由溫泉加熱的沙灘，這個高溫區域因而成為砂浴的熱門地點。

工作人員將體驗砂浴的客人埋入砂堆中（Photo by Gerhard Joren/LightRocket, Image Source : Getty Editorial）

砂浴也稱為「砂蒸」（砂蒸し），據說早在300多年前就已經盛行這種沐浴方式。換上浴衣後前往砂浴區，在工作人員的指引下躺進沙坑中，接下來他們會用鏟子將砂蓋滿你的全身，直到只露出一個頭，為避免燙傷且怕砂子沾到頭髮，脖子四周圍上一條毛巾並包裹住頭部。砂子的溫度大約50~ 55℃，因此只要短短的10~15分鐘保證讓人大汗淋漓！

一排人被「種」在沙灘上的畫面相當有趣（Photo by Gerhard Joren/LightRocket, Image Source : Getty Editorial）

這些蒸氣打開了身上毛孔，促進血液循環之餘達到排毒的功能，此外還能增加血液中的含氧量，讓人體驗過後疲勞感盡失且感覺非常舒暢，過程中還可以欣賞海景，可說是一舉兩得。結束後前往溫泉浴場，洗淨身上的砂子，接下來在泡入浴池中感受溫泉的魅力。指宿溫泉大多為氯化鈉溫泉，是具有療效的鹽質溫泉，可以殺菌和治療傷口。

在指宿火車站附近有免費的溫泉泡腳亭（Image Source : Getty Creative）

大型住宿設施主要集中於摺濱溫泉海灘附近，此外當地也有不少別具特色的日歸溫泉設施，像是可以飽覽錦江灣絕景的露天溫泉「健康樂園 玉手箱溫泉」（ヘルシーランドたまて箱温泉），以及同樣位於健康樂園內可以一邊聆聽海浪聲一邊泡湯的「砂蒸溫泉 砂湯里」（山川砂むし温泉 砂湯里），另外不能錯過的，還有西鄉隆盛曾經拜訪過的「區營鰻溫泉」（区営鰻温泉）～

＊足元湧出溫泉・鶴之湯溫泉等

鶴之鄉溫泉是日本知名的足元湧出溫泉之一（Image Source : Getty Creative）

溫泉的療效來自於泉水，如果成分被稀釋，就無法充分發揮的它的天然作用，因此「足元湧出溫泉」就成為體驗最純淨、天然溫泉的方式。所謂的足元湧出溫泉，指的是泉水從地下湧出後直接流入浴池的天然溫泉，換句話說，也就是泉水直接從浴池底部、泡浴者的腳下湧出，讓泡湯者可以享受到最新鮮的溫泉。

環繞著清澈溪流的奧津溫泉是知名的美人湯（Image Source : Getty Creative）

不過這種溫泉非常罕見，全日本大約只有20~30處，其中包括乳頭溫泉的鶴之湯、法師溫泉的長壽館、奧津溫泉、地獄溫泉的清風莊、指宿溫泉的村之湯溫泉等，有興趣的人可以上日本純溫泉協會官網查詢。位於岡山縣的奧津溫泉是單純的鹼性溫泉，可以讓皮膚變得光滑和變白，因此有「美人湯」之稱，當地還有在奧津橋下進行的獨特踩腳洗禮儀式！

歷史悠久的法師溫泉長壽館位於群馬縣的深山中（Image Source : Getty Creative）

法師溫泉位於長野縣的上信越高原國立公園內，相傳由弘法大師發現於巡行日本途中。創立於1875年的長壽館，吸引許多藝術家和作家前往，本館可以發現許多明治時代文人墨客的蹤跡，它和1940年落成的別館，都已被登錄為日本國家有形登錄文化財。這家秘湯旅館內有三座自然湧出的天然溫泉池，其中「法師乃湯」和「長春乃湯」提供給當天來回的泡湯客使用。旅館大量使用當地食材的料理也是一大亮點，想品嚐記得提早預約。

乳頭溫泉中最古老的鶴之湯溫泉，是日本深受歡迎的秘湯。（Image Source : Getty Creative）

鶴之湯溫泉坐落於乳頭山山腳，是乳頭溫泉中歷史最悠久的一座，至今歷史已超過300年，其名稱由來據說源自於當地獵人發現受傷的鶴在此療傷。過去曾是秋田藩主的溫泉療養處的它，最早被當成溫泉旅館使用的紀錄回溯到1688年。鶴之湯有4個不同泉質的泉源，分別稱為白湯、黑湯、中湯和瀧湯，效果和觸感皆不同，值得一一體驗。～

＊湯揉・草津溫泉

位於溫泉街中央的「湯畑」是草津溫泉的象徵（Image Source : Getty Creative）

群馬縣頂著「溫泉王國」的頭銜，當中每分鐘湧出超過32,300公升泉水的草津溫泉，不只是日本自然湧泉量第一的溫泉，也長年蟬聯「日本溫泉百選」第一名，與兵庫縣的有馬溫泉以及岐阜縣的下呂溫泉並列日本三大名泉。原本名氣就已經夠響亮了，再加上電影《羅馬浴場2》在此取景，草津溫泉只能以炙手可熱來形容！

當地溫泉溫度很高，「木の樋」散發著裊裊白煙與蒸騰的熱氣。（Image Source : Getty Creative）

起源超過千年，草津溫泉的pH值介於1.7~2.1之間，泉質為罕見的強酸性，本身具備高殺菌效果，對慢性皮膚病、五十肩、糖尿病和神經關節痛等，都有不錯的療效。當地總共有6處泉源，位於溫泉街中央的「湯畑」，可說是草津溫泉的象徵，這處巨大的源泉每秒鐘湧現4,000公升的泉水，漫天飛舞的白色水蒸氣終日煙霧迷濛，讓人有置身仙境的錯覺～

用來進行湯揉的木板（Image Source : Getty Creative）

而它入夜後打上燈光，氣氛更是秒變，讓人彷彿走入浪漫的夢境⋯⋯不只如此，為了替溫泉降溫，以整齊排列的木造引水系統「木の樋」幫助散熱，泉水最後順著水道下墜，形成瀑布般的震撼效果，畫面看起來水上樂園的滑水道也有幾分神似，令人印象深刻！同樣令人印象深刻的還有當地替熱湯降溫的傳統方法——「湯揉」（湯もみ）。

到草津溫泉別錯過前往「熱乃湯」觀賞湯揉的機會（Image Source : Getty Creative）

由於當地溫泉溫度極高，有時甚至超過95℃，如果直接加冷水會稀釋溫泉的功效，因此當地人們打從江戶時代以來，就使用長約180公分的木板反覆攪拌溫泉，如此一來不僅可以降低水溫、讓泉質更加軟化，這項泡湯前的準備動作，還能增強沐浴的效果！想體驗這項儀式，可以前往當地建築洋溢大正浪漫風情的「熱乃湯」。

「御座之湯」重現昔日大眾浴池的文化（Image Source : Getty Creative）

這裡每天提供6場、每場約20分鐘的付費觀賞表演，表演者身穿草津傳統服飾，邊哼民謠邊配合旋律擺動木頭，想親自「下場」的人，每週一、日各有一次體驗時間。值得一提的還有，500平方公尺的「西之河原露天浴池」，是草津溫泉最大的露天浴池，與提供低溫浴到高溫浴「組合湯」（合わせ湯）的「大瀧乃湯」，以及重現昔日溫泉大眾浴池療養文化的「御座之湯」，並列「草津三湯巡禮」。

＊猴子溫泉・地獄谷野猿公苑

泡湯中的日本獼猴無論表情或動作都和人類非常相似（Image Source : Getty Creative）

接下來要介紹的溫泉，不是用泡的而是用看的，雖然只能「過乾癮」，但保證值回票價。因為登上美國知名旅遊雜誌封面，讓地獄谷野猿公苑聲名大噪，儘管又稱為「雪猴」（Snow Monkey）的日本獼猴，棲息在日本各地（北海道和沖繩除外）的深山地區，不過這裡是少數可以近距離觀察這種全世界棲息地最北的非人類靈長類動物、並看見牠們泡湯的地方！

地獄谷野猿公苑位於一座寧靜的溪谷中（Image Source : Getty Creative）

在長野縣的志賀高原山麓有座寧靜的溪谷，環繞著峭壁的橫湯川沿岸因為不時冒出濃煙，而被稱為「地獄谷」，這裡全年有三分之一的時間覆蓋著白雪，四周的山林裡居住著數百隻的日本獼猴。1964年時，為了不讓這群野生動物因山林開發失去住所，進而下山危害人們種植的農作物，因此成立了地獄谷野猿公苑，員工會餵食獼猴好讓牠們留在該地。

泡湯中的獼猴寶寶模樣非常可愛（Image Source : Getty Creative）

儘管是處為了觀察野生獼猴生態的綜合型自然觀察設施，這裡卻沒有設置欄杆或籠子，遊客可以在沒有隔閡的自然環境中觀察牠們。公苑分為夏（4~10月，8:30~17:00）、冬（11~3月，9:00~16:00）兩季開放，並且收取門票，至於什麼時候是拜訪它的最佳季節？最受歡迎的猴子泡溫泉場景出現在12~3月，至於4~5則可以看見剛出生的猴寶寶。

在地獄谷野猿公苑中泡到滿臉通紅但顯然非常享受的野生獼猴（Image Source : Getty Creative）

由於當地最低氣溫可達零下10度，因此這些野生獼猴也和人類一樣，泡在水中感受溫泉帶來的溫暖。在這片銀白世界中，牠們無論動作或表情都和人類神似，實在非常有趣！讓觀看的人也為牠們可愛的模樣而被療癒～沿著寧靜的步道穿越森林，前往溫泉的途中可以看見獼猴社會階級、行為等相關解說牌，也能順便欣賞當地其他動植物。

不知道邊泡湯邊看著雪花落下的獼猴心中是什麼樣的感覺？（Image Source : Getty Creative）

然而在觀賞日本獼猴的過程中，切記不要與牠們接觸，不要讓牠們看見食物也不要餵食牠們，以免發生和台灣一樣搶奪遊客隨身物品的情形。也不要與猴子對看或對牠們張開嘴巴，這些行為對獼猴來說具有挑釁意味，可能會引發牠們的攻擊，當牠們靠近你時，也記得趕快離快，同樣的，也不要使用自拍棒或無人機。至於想用相機、手機拍照，或是使用閃光燈都沒問題，這些獼猴早就習慣鎂光燈生活，除非感覺受到威脅，否則牠可舒服的泡著湯懶得理你～

文字／Iris PENG